В октябре количество проданных единых билетов АО «Pasažieru vilciens» (PV), работающего под брендом Vivi, и муниципального предприятия «Rīgas satiksme» превысило 25 300. Это рекордный показатель за месяц, почти в девять раз превышающий результат октября 2025 года, сообщили в PV.

Как поясняют в компании, столь стремительному росту способствовало расширение зоны действия единого билета. Он позволяет пассажирам сэкономить один евро, объединив одну поездку на поезде в любой из пяти зон — A, B, C, D или E — и поездку по 90-минутному билету на автобусах, троллейбусах и трамваях «Rīgas satiksme».

По данным PV, особенно высоким спрос на единый рижский билет был в рабочие дни. В течение трёх дней продажи превышали 1000 билетов в сутки. В выходные дни покупали от 420 до 560 билетов ежедневно.

После расширения зоны действия билета наибольший интерес к нему проявляют пассажиры за пределами Риги. В октябре почти 80% всех единых билетов, или около 20 000, были приобретены в зонах B, C, D и E.

В зоне A продано более 5000 билетов.

Активнее всего единый билет использовали для поездок между зонами A и B, охватывающими такие направления, как Огре, Царникава, Олайне, Вангажи и Юрмала. На этих маршрутах было продано более 18 200 билетов.

Самым популярным направлением в октябре стал маршрут Рига — Айзкраукле. На него пришлось 33% всех проданных за месяц единых билетов.

На маршруте Рига — Елгава было продано 26% билетов, Рига — Тукумс — 23%, Рига — Скулте — 13%. Самый низкий показатель по-прежнему зафиксирован на направлении Рига — Сигулда — всего 5%.

Единый рижский билет доступен исключительно в цифровом формате.

Напомним, единый билет на поезд и общественный транспорт Риги был введён в июле 2025 года в качестве пилотного проекта.

Первоначально пассажиры могли со скидкой приобрести один дневной билет на поезд для поездки по маршрутам зоны A, включая пересадочные рейсы внутри этой зоны, а также один 90-минутный билет «Rīgas satiksme».

С 26 августа 2026 года единый билет стал доступен во всех зонах железнодорожных маршрутов PV.

Пилотный проект продлён до конца нынешнего года. Это позволит продолжить изучение пассажирского спроса, работы системы и опыта пользователей, а также определить необходимые улучшения перед принятием решения о постоянном введении услуги.

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, в 2025 году «Rīgas satiksme» перевезло в общей сложности 118,49 миллиона пассажиров, что на 2,2% больше, чем годом ранее.

В свою очередь, услугами PV в прошлом году воспользовались 21,333 миллиона пассажиров — на 9,7% больше, чем в предыдущем году.

«Rīgas satiksme» обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улицах. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

АО «Pasažieru vilciens» было создано в 2001 году после выделения внутренних пассажирских перевозок из функций государственного предприятия «Latvijas dzelzceļš».