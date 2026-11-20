В Латвии вновь обсуждают, как защитить медицинских работников от нападений пациентов и их родственников. По данным опроса, четыре из десяти врачей за последний год хотя бы раз сталкивались с насилием. За нападение на сотрудников службы неотложной помощи уже предусмотрена более строгая уголовная ответственность, однако остальные медики такой же специальной защиты не получили. Латвийское общество врачей требует изменить законодательство, тогда как Министерство здравоохранения делает ставку на профилактику и обучение персонала.

Врач должен оказывать помощь человеку, даже если тот ведет себя агрессивно. Но кто в такой ситуации защитит самого медика? Этот вопрос вновь поднимают профессиональные организации Латвии, обеспокоенные случаями насилия в больницах и лечебных учреждениях. Несмотря на ужесточение уголовной ответственности за нападения на работников службы неотложной медицинской помощи, представители врачебного сообщества считают существующие меры недостаточными.

Как пишет Latvijas Avīze, медики настаивают на распространении усиленной правовой защиты на всех работников здравоохранения, которые могут столкнуться с угрозами и физическим насилием при исполнении профессиональных обязанностей.

Четыре из десяти врачей сталкивались с насилием

О масштабах проблемы свидетельствуют результаты опросов Латвийского общества врачей (ЛОВ). В 2024 году профессиональная организация представила данные исследования, в котором участвовали более 1700 медицинских работников. Согласно результатам, 61% опрошенных сталкивались с насилием со стороны пациентов или их родственников. Причем для большинства пострадавших подобные ситуации не были единичными: 72% сообщили, что переживали насилие три или более раз.

Повторный опрос, проведенный в 2025 году среди 1005 врачей, также выявил серьезную проблему. Около 40% участников сообщили, что хотя бы один раз за предыдущий год сталкивались с насилием со стороны пациентов или их близких.

При этом результаты двух исследований нельзя напрямую использовать для вывода об улучшении или ухудшении ситуации: различались как состав опрошенных, так и период, за который они оценивали свой опыт.

Тем не менее оба опроса показывают, что агрессия в отношении медицинских работников не ограничивается отдельными чрезвычайными происшествиями.

Нападения происходят непосредственно во время оказания помощи

В Латвии уже неоднократно сообщалось о нападениях на врачей и другой медицинский персонал. Например, в мае 2026 года в Рижской Восточной клинической университетской больнице зафиксировали три нападения на сотрудников отделения неотложной помощи.

В августе в Екабпилсской региональной больнице врач получил сотрясение мозга после нападения родственника пациентки непосредственно во время оказания медицинской помощи.

После этого происшествия руководство больницы потребовало разработать единые государственные стандарты безопасности для приемных отделений. Специалисты обращают внимание, что в подобных ситуациях опасности подвергается не только персонал.

Агрессивное поведение может нарушать работу отделения и мешать оказанию помощи другим пациентам, которые также нуждаются в медицинском обслуживании.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> В Екабпилсе врача избили прямо во время оказания помощи пациентке

За нападение на сотрудников неотложки теперь грозит до пяти лет тюрьмы

В марте 2026 года Сейм принял поправки к Уголовному закону, установившие усиленную ответственность за нападения на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) при исполнении служебных обязанностей. Такие нападения приравнены к нападениям на представителей государственной власти.

Виновным может грозить лишение свободы на срок до пяти лет либо другие предусмотренные законом наказания.

Новая защита распространяется на работников выездных бригад СНМП, включая медиков, ассистентов и водителей. Однако она не охватывает автоматически всех врачей и медицинских работников, оказывающих помощь в больницах, поликлиниках и других учреждениях.

Именно это различие вызывает возражения профессиональных организаций.

Врачи требуют одинаковой защиты для всех медиков

Новый президент Латвийского общества врачей Дзинтарс Мозгис считает, что необходимо закрепить принцип нулевой терпимости к насилию в отношении медицинского персонала. По его мнению, усиленная уголовно-правовая защита должна зависеть не от конкретного места работы медика, а от того, подвергается ли он нападению при выполнении профессиональных обязанностей.

«В Латвии необходимо установить принцип нулевой терпимости к нападениям на медиков», — подчеркнул Мозгис.

Он выступает за поправки к Уголовному закону, которые приравняли бы нападения на всех медиков к нападениям на государственных должностных лиц. Вопрос предполагается обсудить в Латвийском обществе врачей.

При этом речь идет не об отсутствии какой-либо уголовной ответственности за насилие в больницах. Нападения могут преследоваться по действующим нормам закона, но специальная усиленная защита сейчас распространяется не на всех медицинских работников.

Может ли врач отказаться лечить агрессивного пациента

Еще одна проблема, на которую обращают внимание представители медицинского сообщества, связана с обязанностью оказывать помощь. По оценке Латвийского общества врачей, действующее регулирование недостаточно защищает медиков в ситуациях, когда пациент ведет себя агрессивно.

В частности, профессиональная организация считает необходимым пересмотреть правила, касающиеся возможности прекращения дальнейшего оказания помощи человеку, который угрожает персоналу или применяет насилие.

Здесь возникает сложный вопрос: как одновременно обеспечить безопасность медицинских работников и право пациента на необходимую медицинскую помощь. Особенно остро он стоит в приемных отделениях больниц, где медики могут иметь дело с пациентами в тяжелом состоянии, людьми в состоянии опьянения или переживающими острый психологический кризис.

Поэтому решение должно учитывать не только защиту персонала, но и обстоятельства конкретного случая, включая необходимость неотложного лечения.

Минздрав пока не готов менять законы

Несмотря на призывы врачебных организаций, Министерство здравоохранения в настоящее время не планирует новых поправок ни к Уголовному закону, ни к Закону о лечебной деятельности.

Вместо этого ведомство предлагает сосредоточиться на трех направлениях.

Первое — разработка единых государственных рекомендаций по предотвращению насилия в медицинских учреждениях и оказанию поддержки пострадавшим работникам.

Второе — регулярное обучение персонала распознаванию опасного поведения, предупреждению конфликтов и действиям в кризисных ситуациях.

Третье — установление единых требований к регистрации, оценке и расследованию случаев агрессии.

Такой подход должен помочь медицинским учреждениям не только реагировать на уже произошедшие нападения, но и снижать вероятность их повторения. Однако представители врачебного сообщества считают, что одних организационных мер недостаточно без дополнительной правовой защиты.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> «Врач не должен думать, нападут ли на него»: после инцидента в Екабпилсе требуют новых мер безопасности

Главный вопрос остается открытым

Медицинские работники и Министерство здравоохранения сходятся в том, что насилие в больницах недопустимо.

Различаются предлагаемые способы решения проблемы. Профессиональные организации требуют более строгой уголовной ответственности и дополнительных правовых гарантий для медиков. Министерство предлагает в первую очередь совершенствовать профилактику, обучение и учет происшествий. При этом безопасность врачей непосредственно связана с безопасностью самих пациентов: медицинская помощь не может оказываться полноценно в условиях постоянного риска нападения.

Остается выяснить, окажется ли предложенных Минздравом мер достаточно или вопрос о распространении усиленной уголовной защиты на всех медицинских работников вновь вернется в повестку законодателей.