Что произойдет, если во время масштабного кризиса больницы останутся без электричества, перестанет работать мобильная связь, а доставка лекарств окажется нарушена? Латвийские специалисты по кризисному управлению предупреждают: даже наличие резервных запасов и отдельных планов действий не гарантирует, что система здравоохранения сможет работать как единое целое. Одним из главных рисков остается недостаточная координация между учреждениями, а также отсутствие понятного всем участникам механизма управления комплексными кризисами.

Латвийская система здравоохранения продолжает готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, однако специалисты предупреждают: серьезный кризис может одновременно нарушить работу больниц, аптек, транспорта и связи. В такой ситуации недостаточно иметь резервные запасы лекарств или генераторы. Необходимо, чтобы все учреждения понимали, кто принимает решения, какие медицинские услуги должны сохраняться в первую очередь и как действовать, если привычная система перестает функционировать.

Как пишет ЛЕТА со ссылкой на Diena, эти вопросы обсуждали представители Министерства здравоохранения, Службы неотложной медицинской помощи, организаций пациентов и специалистов по кризисному управлению.

Главная опасность — не только отсутствие электричества

Современная медицина зависит от целого ряда инфраструктурных систем. Для работы больниц необходимы бесперебойное электроснабжение, водоснабжение, доступность лекарств и медицинского оборудования. Не менее важны транспорт, топливо, мобильная связь и цифровые информационные системы.

Если выходит из строя один из этих элементов, последствия могут затронуть сразу несколько направлений медицинской помощи. Например, перебои в электроснабжении способны нарушить работу медицинского оборудования, а проблемы с транспортом — осложнить доставку пациентов, сотрудников и необходимых материалов.

Особую опасность представляют ситуации, когда несколько сбоев происходят одновременно. Поэтому, по мнению экспертов, готовность к кризису необходимо оценивать не по наличию отдельных резервных решений, а по способности всей системы продолжать работу в изменившихся условиях.

Первое, что необходимо сделать, — понять масштаб кризиса

Заместитель руководителя отдела развития кадровых ресурсов Министерства здравоохранения Даце Рога считает, что в начале кризиса первоочередная задача заключается в получении полной картины происходящего.

Необходимо выяснить, какие учреждения пострадали, какие услуги оказались под угрозой, что еще может продолжать работать и каких ресурсов не хватает. Особенно важно оценить доступность медицинского персонала. По словам Роги, без такой информации невозможно правильно распределить ресурсы и определить, каким учреждениям помощь необходима прежде всего.

Однако существует риск, что разные больницы и службы будут оценивать ситуацию исключительно в пределах собственной ответственности.

В результате у органов управления может сложиться неполное представление о возможностях системы здравоохранения в целом.

Необходимо понимать, как будет развиваться ситуация

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле обращает внимание на еще один важный аспект. Недостаточно установить, насколько серьезно происшествие в данный момент. Нужно также оценить, как ситуация может измениться в ближайшие часы и дни.

Например, имеет значение, насколько быстро удастся восстановить нарушенное электроснабжение, существуют ли дополнительные угрозы и сколько времени медицинские учреждения смогут работать с ограниченными ресурсами. От этого зависит, потребуется ли перераспределять пациентов, привлекать дополнительный персонал или обращаться за поддержкой к другим государственным службам.

Ципуле подчеркивает, что подобные решения необходимо принимать уже в первые минуты кризиса, даже если информация остается неполной.

Почему отдельного плана может оказаться недостаточно

В Латвии действует Государственный план медицины катастроф, а больницы разрабатывают собственные планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Однако наличие этих документов не снимает всех вопросов. Как отмечает Diena, специалисты обращают внимание на недостаточную определенность в отношении единого, понятного всем участникам механизма координации при комплексном кризисе. Речь идет прежде всего о ситуациях, когда проблемы одновременно затрагивают здравоохранение, энергетику, транспорт, телекоммуникации и снабжение.

Отсутствие согласованных действий может привести к потере времени, неправильной оценке доступных ресурсов и запоздалому привлечению необходимой помощи. При этом эксперты подчеркивают, что необходимо различать обычное происшествие, катастрофу и кризис государственного масштаба. От этого зависит, кто должен руководить действиями и какие ресурсы необходимо задействовать.

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Что произойдет с врачами и медицинским персоналом

Еще одной потенциально слабой стороной системы остается доступность сотрудников. В кризисной ситуации больнице недостаточно знать, сколько врачей и медсестер числится в ее штатном расписании. Необходимо понимать, сколько человек действительно смогут добраться до работы, особенно если общественный транспорт перестанет курсировать или движение по дорогам будет ограничено.

Возникает и другой вопрос: где должен работать медик, если его обычное лечебное учреждение не может продолжать деятельность?

По словам Даце Роги, во время учений медицинский персонал готовят к различным сценариям, включая возможность работы в учреждении, расположенном ближе к месту нахождения сотрудника. Однако эффективность такой модели будет зависеть от координации, доступности информации и готовности самих работников.

Лиене Ципуле напоминает, что в гражданском секторе нельзя полностью рассчитывать на такой же порядок мобилизации, как в армии. По ее мнению, важную роль играют личная подготовка, понимание своей ответственности и готовность людей действовать совместно.

Смогут ли пациенты получать лекарства

Особое значение в кризисных ситуациях имеет работа аптек и сохранение поставок медикаментов. Даже если государство располагает резервными запасами, лекарства необходимо доставить в конкретные медицинские учреждения и к пациентам. Поэтому важна готовность не только больниц, но также фармацевтов, оптовых поставщиков и логистических компаний.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи Кристине Ючковича подчеркивает необходимость включения аптек и фармацевтов в общую систему кризисного планирования. Отдельного внимания требуют пациенты с хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно принимать препараты или проходить медицинские процедуры.

Для них даже кратковременные перебои в доступности лечения могут иметь серьезные последствия.

Почему пациентам рекомендуют хранить медицинские данные на бумаге

Председатель правления Сети организаций пациентов Латвии Байба Зиемеле обращает внимание на уязвимость цифровой инфраструктуры здравоохранения. В случае отключения электричества или связи электронные медицинские записи могут временно оказаться недоступны. Поэтому людям, особенно пациентам с хроническими заболеваниями, рекомендуется иметь при себе распечатанную информацию о наиболее важных медицинских данных.

Это могут быть сведения о заболеваниях, принимаемых препаратах, дозировках и других обстоятельствах, которые необходимо учитывать при оказании помощи.

Такая информация позволит медицинским работникам быстрее оценить состояние пациента даже при отсутствии доступа к электронным системам.

Что уже сделано в Латвии

Министерство здравоохранения ранее сообщало о разработке единых методов оценки готовности больниц к различным кризисным сценариям. Медицинские учреждения оценивают собственную способность обеспечивать непрерывность деятельности, а государство работает над укреплением критической инфраструктуры и созданием запасов важных медикаментов.

В числе нерешенных вопросов остается участие семейных врачей в общей системе кризисной медицины и обеспечение доступности лекарств при масштабных перебоях.

Представители отрасли подчеркивают, что готовность нельзя обеспечить исключительно закупкой оборудования или составлением инструкций. Необходимы регулярные учения, проверка взаимодействия между учреждениями и заблаговременное определение медицинских услуг, которые должны предоставляться даже при серьезном ограничении ресурсов.

Главный вопрос заключается не в том, существуют ли в Латвии отдельные планы на случай чрезвычайных ситуаций, а в том, смогут ли они работать согласованно, когда сразу несколько жизненно важных систем окажутся под угрозой.