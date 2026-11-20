Что произойдет, если во время масштабного кризиса больницы останутся без электричества, перестанет работать мобильная связь, а доставка лекарств окажется нарушена? Латвийские специалисты по кризисному управлению предупреждают: даже наличие резервных запасов и отдельных планов действий не гарантирует, что система здравоохранения сможет работать как единое целое. Одним из главных рисков остается недостаточная координация между учреждениями, а также отсутствие понятного всем участникам механизма управления комплексными кризисами.
Латвийская система здравоохранения продолжает готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, однако специалисты предупреждают: серьезный кризис может одновременно нарушить работу больниц, аптек, транспорта и связи. В такой ситуации недостаточно иметь резервные запасы лекарств или генераторы. Необходимо, чтобы все учреждения понимали, кто принимает решения, какие медицинские услуги должны сохраняться в первую очередь и как действовать, если привычная система перестает функционировать.
Как пишет ЛЕТА со ссылкой на Diena, эти вопросы обсуждали представители Министерства здравоохранения, Службы неотложной медицинской помощи, организаций пациентов и специалистов по кризисному управлению.
Главная опасность — не только отсутствие электричества
Современная медицина зависит от целого ряда инфраструктурных систем. Для работы больниц необходимы бесперебойное электроснабжение, водоснабжение, доступность лекарств и медицинского оборудования. Не менее важны транспорт, топливо, мобильная связь и цифровые информационные системы.
Если выходит из строя один из этих элементов, последствия могут затронуть сразу несколько направлений медицинской помощи. Например, перебои в электроснабжении способны нарушить работу медицинского оборудования, а проблемы с транспортом — осложнить доставку пациентов, сотрудников и необходимых материалов.
Особую опасность представляют ситуации, когда несколько сбоев происходят одновременно. Поэтому, по мнению экспертов, готовность к кризису необходимо оценивать не по наличию отдельных резервных решений, а по способности всей системы продолжать работу в изменившихся условиях.
Первое, что необходимо сделать, — понять масштаб кризиса
Заместитель руководителя отдела развития кадровых ресурсов Министерства здравоохранения Даце Рога считает, что в начале кризиса первоочередная задача заключается в получении полной картины происходящего.
Необходимо выяснить, какие учреждения пострадали, какие услуги оказались под угрозой, что еще может продолжать работать и каких ресурсов не хватает. Особенно важно оценить доступность медицинского персонала. По словам Роги, без такой информации невозможно правильно распределить ресурсы и определить, каким учреждениям помощь необходима прежде всего.
Однако существует риск, что разные больницы и службы будут оценивать ситуацию исключительно в пределах собственной ответственности.
В результате у органов управления может сложиться неполное представление о возможностях системы здравоохранения в целом.
Необходимо понимать, как будет развиваться ситуация
Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле обращает внимание на еще один важный аспект. Недостаточно установить, насколько серьезно происшествие в данный момент. Нужно также оценить, как ситуация может измениться в ближайшие часы и дни.
Например, имеет значение, насколько быстро удастся восстановить нарушенное электроснабжение, существуют ли дополнительные угрозы и сколько времени медицинские учреждения смогут работать с ограниченными ресурсами. От этого зависит, потребуется ли перераспределять пациентов, привлекать дополнительный персонал или обращаться за поддержкой к другим государственным службам.
Ципуле подчеркивает, что подобные решения необходимо принимать уже в первые минуты кризиса, даже если информация остается неполной.
Почему отдельного плана может оказаться недостаточно
В Латвии действует Государственный план медицины катастроф, а больницы разрабатывают собственные планы действий в чрезвычайных ситуациях.
Однако наличие этих документов не снимает всех вопросов. Как отмечает Diena, специалисты обращают внимание на недостаточную определенность в отношении единого, понятного всем участникам механизма координации при комплексном кризисе. Речь идет прежде всего о ситуациях, когда проблемы одновременно затрагивают здравоохранение, энергетику, транспорт, телекоммуникации и снабжение.
Отсутствие согласованных действий может привести к потере времени, неправильной оценке доступных ресурсов и запоздалому привлечению необходимой помощи. При этом эксперты подчеркивают, что необходимо различать обычное происшествие, катастрофу и кризис государственного масштаба. От этого зависит, кто должен руководить действиями и какие ресурсы необходимо задействовать.
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Что произойдет с врачами и медицинским персоналом
Еще одной потенциально слабой стороной системы остается доступность сотрудников. В кризисной ситуации больнице недостаточно знать, сколько врачей и медсестер числится в ее штатном расписании. Необходимо понимать, сколько человек действительно смогут добраться до работы, особенно если общественный транспорт перестанет курсировать или движение по дорогам будет ограничено.
Возникает и другой вопрос: где должен работать медик, если его обычное лечебное учреждение не может продолжать деятельность?
По словам Даце Роги, во время учений медицинский персонал готовят к различным сценариям, включая возможность работы в учреждении, расположенном ближе к месту нахождения сотрудника. Однако эффективность такой модели будет зависеть от координации, доступности информации и готовности самих работников.
Лиене Ципуле напоминает, что в гражданском секторе нельзя полностью рассчитывать на такой же порядок мобилизации, как в армии. По ее мнению, важную роль играют личная подготовка, понимание своей ответственности и готовность людей действовать совместно.
Смогут ли пациенты получать лекарства
Особое значение в кризисных ситуациях имеет работа аптек и сохранение поставок медикаментов. Даже если государство располагает резервными запасами, лекарства необходимо доставить в конкретные медицинские учреждения и к пациентам. Поэтому важна готовность не только больниц, но также фармацевтов, оптовых поставщиков и логистических компаний.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи Кристине Ючковича подчеркивает необходимость включения аптек и фармацевтов в общую систему кризисного планирования. Отдельного внимания требуют пациенты с хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно принимать препараты или проходить медицинские процедуры.
Для них даже кратковременные перебои в доступности лечения могут иметь серьезные последствия.
Почему пациентам рекомендуют хранить медицинские данные на бумаге
Председатель правления Сети организаций пациентов Латвии Байба Зиемеле обращает внимание на уязвимость цифровой инфраструктуры здравоохранения. В случае отключения электричества или связи электронные медицинские записи могут временно оказаться недоступны. Поэтому людям, особенно пациентам с хроническими заболеваниями, рекомендуется иметь при себе распечатанную информацию о наиболее важных медицинских данных.
Это могут быть сведения о заболеваниях, принимаемых препаратах, дозировках и других обстоятельствах, которые необходимо учитывать при оказании помощи.
Такая информация позволит медицинским работникам быстрее оценить состояние пациента даже при отсутствии доступа к электронным системам.
Что уже сделано в Латвии
Министерство здравоохранения ранее сообщало о разработке единых методов оценки готовности больниц к различным кризисным сценариям. Медицинские учреждения оценивают собственную способность обеспечивать непрерывность деятельности, а государство работает над укреплением критической инфраструктуры и созданием запасов важных медикаментов.
В числе нерешенных вопросов остается участие семейных врачей в общей системе кризисной медицины и обеспечение доступности лекарств при масштабных перебоях.
Представители отрасли подчеркивают, что готовность нельзя обеспечить исключительно закупкой оборудования или составлением инструкций. Необходимы регулярные учения, проверка взаимодействия между учреждениями и заблаговременное определение медицинских услуг, которые должны предоставляться даже при серьезном ограничении ресурсов.
Главный вопрос заключается не в том, существуют ли в Латвии отдельные планы на случай чрезвычайных ситуаций, а в том, смогут ли они работать согласованно, когда сразу несколько жизненно важных систем окажутся под угрозой.
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