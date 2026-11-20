«Я добиралась к вам на трёх видах транспорта», — поведала депутатам Рижской думы жительница Дарзини. Район хотя и дальний, но всё же нашенский — относится к столичному самоуправлению. К тому же с населением в 14 тысяч человек он является одним из растущих районов Риги.

124 жалобы

История началась 10 июня, когда Rīgas satiksme подала в Комиссию по лицензированию перевозок при самоуправлении проект изменений маршрутов 15-го, 18-го и 31-го автобусов, а также 15-го троллейбуса.

Елена Гайле, руководитель Управления пассажирских перевозок Рижской думы, пояснила, что это было сделано в связи со строительством нового пункта мобильности «Кенгарагс», где заканчиваются продлённые трамвайные маршруты № 7 и 14 и производится зарядка электробусов. Курсировавшие ранее по ул. Латгалес автобусные маршруты были признаны «несоразмерными пассажиропотоку». В результате такой экономии 45-й автобус вообще перестал ходить в Дарзини.

Однако, как констатировала г-жа Гайле, муниципалитет и транспортная компания тут же начали получать массу жалоб (124!) от жителей в связи с ухудшением транспортной доступности. В особенности это касалось поездок детей в школу.

«Так в любой столице Европы»

Джинета Иннуса, руководитель Rīgas satiksme, отметила, что пересадочный пункт «Кенгарагс» был полностью построен на средства Евросоюза.

— Пункт очень большой, с развитой инфраструктурой, диспетчерской, информационными панно.

Вместе с тем Д. Иннуса констатировала большую загруженность транспорта, переполнение салонов, особенно в утренние часы при движении из Саласпилса.

Одновременно обнаружилась и «побочка» в лице бездомных, использующих в качестве жилья как сам пункт мобильности, так и общественный транспорт. Здесь вся надежда на сотрудничество с полицией самоуправления. К сожалению, регулярно приходится вызывать и «скорую». «Но так в любой столице Европы», — оговорилась Д. Иннуса.

Благодаря электронной системе подсчёта пассажиров удалось выяснить, когда школьники чаще всего пользуются транспортом. Больше всего ребят едет по утрам из Дарзини в 72-ю среднюю школу в Кенгарагсе, а также в другие учебные заведения. Поскольку в данных ученических проездных указан и класс, удалось получить даже возрастную раскладку.

Электробусы ищут пассажиров

По словам руководителя RS, больше всего нареканий вызывает круговое движение по улочкам и линиям Дарзини. В районе частной застройки живёт всё больше людей, и многим приходится ждать, пока транспорт объедет все остановки. Поэтому решено вернуться к линейной схеме движения.

Присутствовавшие на заседании Комитета по внешней среде и мобильности дарзиньцы рассказали, что перед выборами отдельные политические партии пытались заработать политический капитал, «тенденциозно» собирая подписи. Какова же ситуация сейчас? «Зелёные электробусы ходят теперь чаще, а днём они пустые — два-три человека».

Ещё одна особенность Дарзини заключается в том, что железная дорога делит район на северную и южную части. Последняя вообще лишена общественного транспорта!

Был также поднят вопрос об устройстве «перехватывающих» стоянок, чтобы жители Дарзини хотя бы до Кенгарагса могли добираться на своих автомобилях. Джинета Иннуса ответила, что имеются два перспективных участка для строительства парковок, однако необходимы инвестиции и урегулирование земельных вопросов. «Это компетенция Департамента собственности».