В пятницу, 20 ноября, в Латвии сохранится дождливая погода, однако в течение дня осадки начнут прекращаться, начиная с западных районов. Местами выглянет солнце, но ближе к вечеру в Курземе возможен дождь со снегом, а на отдельных дорогах — гололедица. Воздух прогреется до +4…+7 градусов, на побережье порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.

В пятницу, 20 ноября, через Латвию пройдет зона продолжительных дождей. Однако в течение дня погода начнет постепенно улучшаться: сначала осадки прекратятся в западных районах, затем и в других частях страны. Местами облака рассеются и ненадолго выглянет солнце. При этом к вечеру появится другая опасность — на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогнозы синоптиков, погодные условия в стране определяет циклон, который принесет осадки и усиление ветра.

Дожди прекратятся сначала на западе

В первой половине дня во многих районах Латвии будет идти продолжительный дождь. Постепенно зона осадков начнет смещаться, и в Курземе дождь прекратится раньше, чем в центральных и восточных районах страны. В некоторых местах ожидаются прояснения.

Однако улучшение погоды будет временным. Ближе к вечеру в отдельных районах Курземе вновь возможны кратковременные осадки, причем дождь местами будет смешиваться со снегом.

Вечером в отдельных районах страны на дорогах может образоваться гололедица. Водителям стоит учитывать возможность скользкого покрытия, особенно на менее загруженных дорогах и участках, где температура поверхности может опускаться ниже нуля.

Ветер усилится до 16 метров в секунду

В течение дня изменится и направление ветра. Южный и юго-восточный ветер постепенно сменится западным. Его порывы будут достигать 9–14 метров в секунду.

На побережье ожидается более сильный ветер — местами до 16 метров в секунду.

Несмотря на приближение более холодной погоды, температура воздуха днем еще останется положительной и составит от +4 до +7 градусов.

Что ожидается в Риге

В столице пятница начнется с дождливой и пасмурной погоды. Осадки будут идти и в течение дня, но ближе к вечеру прекратятся. После этого облачность уменьшится и возможны прояснения.

Ветер постепенно сменит направление с южного на западное и будет умеренным. Максимальная температура воздуха в Риге достигнет +6 градусов.

Погоду определяет циклон

В пятницу Латвия будет находиться под влиянием циклона. Атмосферное давление на уровне моря составит 985–988 гектопаскалей, а на востоке страны достигнет 992 гектопаскалей.

Смена направления ветра и постепенное прекращение осадков связаны с перемещением циклона. При этом вечернее похолодание и появление осадков в виде снега напоминают о приближении зимних погодных условий.

Главная рекомендация на вечер пятницы — соблюдать осторожность на дорогах, поскольку даже после прекращения дождя покрытие местами может стать скользким.

Как уже сообщал BB.lv, синоптики не исключают скорого наступления зимы.