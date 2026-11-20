В Евросоюзе готовят радикальные изменения в миграционной политике. Пять европейских стран намерены отправлять иностранцев, которым отказали в праве на проживание, за тысячи километров от Европы — в африканскую Руанду. Первые депортации могут начаться уже в 2027 году. Возникает вопрос: сможет ли к этой системе присоединиться Латвия, которая также сталкивается с проблемой нелегальной миграции?

Как сообщает The Guardian, Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция объявили о переговорах с властями Руанды по созданию специального центра для мигрантов.

Главная идея заключается в том, чтобы отправлять туда людей, которым окончательно отказали в убежище или которые по другим причинам не имеют права оставаться в Евросоюзе.

По замыслу инициаторов, такая схема должна сократить нелегальную миграцию, уменьшить доходы организаторов незаконной перевозки людей и снизить нагрузку на европейские государства.

Министр иммиграции Дании Мортен Бёдсков уже назвал инициативу огромным прорывом. Кого собираются отправлять в Африку?

На первом этапе новая схема будет распространяться прежде всего на одиноких мужчин, сообщило правительство Нидерландов.

Предполагается, что депортированные будут находиться в специальном центре в Руанде несколько месяцев.

После этого у них появится выбор: вернуться в страну происхождения или остаться жить в Руанде.

Власти африканского государства обещают предоставлять таким людям разрешения на проживание, содействовать трудоустройству, получению образования и медицинской помощи.

При этом длительное содержание мигрантов в центре не предусматривается.

Все расходы на реализацию проекта возьмут на себя европейские страны.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт объяснил, что подобные центры особенно необходимы в ситуациях, когда государства происхождения мигрантов отказываются принимать своих граждан обратно.

А что это означает для Латвии?

Для Латвии инициатива представляет особый интерес на фоне продолжающегося миграционного давления на восточной границе Евросоюза.

Страна сталкивается с попытками незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, а вопросы возвращения иностранцев, не имеющих права оставаться в ЕС, остаются актуальными.

Однако пока Латвия не входит в число пяти государств, объявивших о переговорах с Руандой.

Нет и подтверждений того, что латвийские власти намерены присоединиться к проекту или направлять туда мигрантов.

Тем не менее, если схема окажется работоспособной и получит необходимое правовое обоснование, она может стать предметом обсуждения и в других странах ЕС.

Для Латвии особенно важным остается вопрос, что делать с иностранцами, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране, но которых по различным причинам сложно вернуть на родину. Британия уже пыталась. Ничего не вышло

Идея отправлять мигрантов в Руанду не нова.

Ранее подобную программу пыталось реализовать правительство Великобритании. Лондон заключил соглашение с Руандой о размещении там просителей убежища.

Однако проект столкнулся с судебными разбирательствами и серьезной критикой правозащитников.

После прихода к власти лейбористов в 2024 году британская программа была свернута.

Италия также попыталась организовать центры для мигрантов за пределами своей территории — в Албании. Но и эта инициатива столкнулась с юридическими препятствиями.

Среди других стран, где ранее рассматривалась возможность создания подобных центров, назывались Узбекистан, Уганда и Казахстан.

В Европе уже разгорелся спор

Новая инициатива вызвала неоднозначную реакцию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не видит в планах пяти стран ни будущего, ни человечности.

Французский депутат Европарламента Мелисса Камара назвала проект моральным провалом, предупредив, что людей собираются отправлять за тысячи километров от Европы без достаточных гарантий соблюдения их прав.

Сами участники переговоров настаивают, что предлагаемая схема соответствует международному праву.

Однако генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул, что соответствие таких центров Европейской конвенции о правах человека придется оценивать в каждом конкретном случае.

Таким образом, до начала первых депортаций европейским государствам предстоит решить не только организационные, но и серьезные юридические вопросы.

Для Латвии же главный интерес заключается в том, станет ли отправка мигрантов в третьи страны новой общеевропейской практикой или останется экспериментом нескольких государств.

Пока речь идет лишь о планах пяти стран, но уже в 2027 году может выясниться, насколько далеко Евросоюз готов зайти в ужесточении своей миграционной политики.