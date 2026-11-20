«О каком единстве мы говорим?» — с таким вопросом в программе TV24 «Preses klubs» журналистка Лайма Линужа начала спор с продюсером и режиссёром Андрейсом Экисом, пишет портал nasha.la.lv.

Линужа сказала, что согласна с выводом обсуждавшегося в передаче опроса о том, что латвийское общество не едино. «Конечно, мы не едины. Мы никак не можем быть едины. Можно заниматься самогипнозом, говорить, что всё хорошо, но это не так», — сказала она.

В качестве примера Линужа привела случай по месту своего жительства в Риге. Она рассказала, что обычно здоровается с соседями по-латышски, однако несколько месяцев назад обнаружила у своей двери записку, написанную по-русски, в которой её якобы назвали «ненавистницей русских» и «фашисткой». По словам Линужи, она догадалась, какая соседка оставила записку, поэтому взяла баночку варенья и пошла поговорить. Разговор состоялся на русском языке, потому что соседка не говорит по-латышски.

«Она сказала: да, вы тут осмеливаетесь со всеми здороваться по-латышски. Мы про вас, всех латышей, всё понимаем», — пересказала слова соседки Линужа.

Независимо проверить этот личный эпизод невозможно, и в передаче была изложена только версия Линужи о произошедшем. Журналистка сказала, что после этой ситуации изменила своё поведение.

«Сейчас дошло до того, что я с соседями больше не здороваюсь по-латышски, говорю по-русски. К сожалению, они меня вынудили», — сказала Линужа.

Она также связала своё поведение со страхом возможного вторжения России, выразив опасения, что в случае войны враждебно настроенные соседи могут выступить против неё и её семьи. «Но ясно, что там я враг. О каком единстве мы говорим?» — спросила она.

Экис отнёсся к такому выводу скептически. Он спросил, действительно ли Линужа считает, что существуют какие-то списки и что в случае вторжения её соседи выдадут её российским солдатам.

Линужа ответила утвердительно и ещё раз указала, что конфликт начался не из-за какой-то предыдущей ссоры, а потому, что она здоровалась с людьми на латышском языке.

В разговоре возникло и совсем другое разногласие. Линужа упрекнула Экиса в том, что он живёт в другой социальной реальности.

«Вы живёте в другом мире. Вы принадлежите к элите Латвии, я, к сожалению, к ней не принадлежу», — сказала она, пояснив, что сама живёт в многоквартирном доме в Кенгарагсе и относит себя к «среднестатистическим людям».

Экис возразил, что такое деление уже начинает напоминать «классовую борьбу». Он также напомнил, что сама Линужа приглашена участвовать в «Preses klubā» как известная в обществе выразительница мнения.

«Так как же вы не принадлежите? Что тогда вы здесь делаете?» — спросил Экис.