В Латвии почти 64,3% автомобилистов по своему стилю вождения относятся к категории спокойных или уравновешенных водителей. Однако при этом 75% готовы превысить разрешённую скорость, если опаздывают на важную встречу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).

Согласно результатам исследования, 64,3% участников опроса по своим ответам соответствуют профилю спокойного или уравновешенного водителя.

В частности, 21,2% респондентов относятся к категории спокойных и предсказуемых водителей, а 43,1% — к категории уравновешенных.

В то же время 22,3% опрошенных характеризуются как торопливые водители, 7,3% — как настойчиво склонные к риску, а ещё 5,9% соответствуют профилю водителя с высоким уровнем риска.

Ради важной встречи готовы нарушить правила

Опрос показал, что в ситуации, когда водитель опаздывает на важную встречу и впереди находится свободный участок дороги с ограничением скорости 70 км/ч, 75% респондентов предпочли бы немного превысить разрешённую скорость.

При этом они старались бы сделать это так, чтобы не привлекать внимания полиции или фоторадаров.

В то же время 81% участников исследования заявили, что в ситуации, когда движущийся впереди по шоссе автомобиль едет медленнее разрешённой скорости, а безопасный обгон невозможен, они сохраняли бы безопасную дистанцию и ждали подходящей возможности для обгона.

Водители часто переоценивают свою осторожность

Руководитель отдела информационных технологий LTAB Агрис Дауксте отмечает, что автомобилисты нередко считают свои привычки вождения хорошими, хотя в действительности некоторые из них могут повышать риск дорожно-транспортных происшествий.

По его словам, агрессивное поведение на дороге может повлиять на страховую историю водителя и отразиться на стоимости полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA).

Осторожные водители в будущем могут платить за страховку меньше

Чтобы привлечь внимание к привычкам автомобилистов, LTAB в октябре начал информационную кампанию «Сколько стоит твоя невнимательность на дороге?».

В рамках кампании с 16 по 22 ноября проходит телематический челлендж «7 дней без спешки».

Водителям предлагают протестировать новую телематическую функцию мобильного приложения LTAB OCTA, которая позволяет оценивать стиль вождения и получать рекомендации по его улучшению.

Как пояснил Дауксте, долгосрочная цель этой технологии — создать возможность более точно оценивать риски, связанные с поведением водителей на дороге.

Теоретически в будущем это может позволить автомобилистам, придерживающимся более безопасного стиля вождения, получать выгодные предложения по страхованию.

В опросе участвовали почти 5000 водителей

Исследование LTAB проводилось с 16 октября по 16 ноября 2026 года.

Всего в опросе о привычках вождения приняли участие 4937 автомобилистов.