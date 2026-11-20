При организации гражданской обороны в Латвии необходимо поставить человека в центр всей системы, а не рассматривать его как объект, который в случае кризиса достаточно переместить в безопасное место.

Об этом заявила директор объединения «Латвийская платформа сотрудничества в целях развития» (LAPAS) Инесе Вайваре на организованном Europe Direct Vidzeme мероприятии по обмену опытом между латвийскими и украинскими экспертами, посвящённом укреплению устойчивости общества в кризисных ситуациях.

LAPAS — национальная платформа, объединяющая 47 неправительственных организаций, которые работают над повышением устойчивости общества и содействуют устойчивому глобальному развитию.

«Человек — не вещь, которую можно просто переместить»

Вайваре подчеркнула, что важность человеческого фактора нередко недооценивают как государственные учреждения, занимающиеся вопросами гражданской обороны, так и самоуправления.

По её словам, человек не является вещью, которую во время кризиса можно просто перевезти из одного места в другое. Именно люди должны находиться в центре системы гражданской обороны, а сама система должна строиться с учётом их потребностей.

Она рассказала, что во время участия в различных мероприятиях и учениях по гражданской обороне сталкивалась с отношением, которое можно выразить словами: «Пусть радуются, что их вообще куда-то перемещают».

По мнению Вайваре, в Латвии необходимо активно работать над изменением такого подхода, обучать сотрудников ответственных учреждений и уделять больше внимания гуманному отношению к людям.

Кроме того, самоуправлениям следует наладить реальное сотрудничество с неправительственными организациями и местными сообществами, которые могут помогать в общении с населением во время чрезвычайных ситуаций.

Латвийцы привыкли ждать, что их кто-нибудь спасёт

Вайваре обратила внимание на то, что в кризисной ситуации большое значение будет иметь индивидуальная подготовленность каждого человека.

По её словам, в Латвии многие предпочитают руководствоваться распространённым заблуждением: лучше не думать о возможном кризисе, иначе он обязательно произойдёт.

Вместо практической подготовки люди нередко стараются избегать неприятной темы.

Кроме того, многие привыкли рассчитывать на то, что в случае опасности кто-то обязательно придёт им на помощь.

Вайваре рекомендует начинать подготовку с небольших, но конкретных действий — например, освежить знания о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и постепенно собрать необходимые запасы и вещи на случай кризиса.

Украинские эксперты рассказали, что необходимо предусмотреть до начала кризиса

Участвовавшие в мероприятии украинские специалисты поделились опытом действий в условиях войны и рассказали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться населению и службам гражданской защиты.

В частности, они подчеркнули необходимость заблаговременно планировать продовольственные запасы и создавать резервы топлива.

Отдельное внимание было уделено оборудованию убежищ.

По мнению украинских экспертов, в укрытиях необходимо обязательно обеспечивать доступ к интернету, а также устанавливать автоматические магнитные замки, которые открываются при объявлении тревоги.

Это позволит людям быстрее попасть в безопасное место и поддерживать связь во время чрезвычайной ситуации.

Обучение первой помощи должно проходить до кризиса

Украинские специалисты также рекомендовали заранее организовывать обучение населения навыкам оказания первой помощи.

Они подчеркнули, что такие занятия необходимо проводить до возникновения чрезвычайной ситуации, а не тогда, когда опасность уже наступила.

Кроме того, эксперты предложили диверсифицировать источники энергоснабжения, воды, тепла и связи, чтобы выход из строя одной системы не приводил к полной потере жизненно важных услуг.

Среди других рекомендаций — защита критически важной инфраструктуры, хранение данных в трёх разных местах и создание устойчивых общественных пространств, где жители смогут собираться и получать помощь.

Такими местами могут стать, например, библиотеки.

Специалисты также подчеркнули важность соблюдения правил кибербезопасности и принятия других мер, повышающих способность общества справляться с кризисами.