Директора латвийских школ все чаще вынуждены работать по вечерам и выходным, пытаясь справиться с растущим количеством обязанностей. Постоянные реформы, бюрократические процедуры и нехватка работников увеличивают нагрузку на руководителей учебных заведений. На ежегодной конференции в Риге они призвали новое правительство пересмотреть подход к изменениям в образовании. Дополнительную тревогу вызывает возможное сокращение финансирования учебных материалов почти на 3,5 миллиона евро, сообщают Новости ТВ3 .

«Часто приходится работать до десяти вечера»

Руководители школ со всей Латвии собрались на ежегодную конференцию в момент очередных перемен в системе образования. В новом правительстве руководство Министерством образования и науки перешло к Чеславу Батне. У директоров накопилось немало вопросов к новому министру, причем речь идет не только о содержании учебных программ и финансировании.

Все острее становится проблема рабочей нагрузки самих руководителей. Директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис признается, что справляться со всеми обязанностями в обычное рабочее время уже практически невозможно.

«Я чувствую себя перегруженным. Это однозначно. Мне часто приходится заниматься рабочими делами по вечерам, нередко до десяти часов. Я работаю и по выходным», — рассказал он.

По словам директора, особенно много времени сейчас отнимают вопросы безопасности и обеспечение непрерывности соответствующих мероприятий. Еще одна сложная задача, которая до сих пор не получила удовлетворительного решения, — организация экзаменов.

В результате руководителям приходится одновременно заниматься учебным процессом, административными вопросами и выполнением новых требований.

Чтобы купить букет цветов, нужно провести опрос цен

Отдельная проблема — бюрократия, объем которой, по словам директоров, продолжает увеличиваться.

Дополнительные обязанности на школы возлагают и самоуправления. Оптимизируя собственные ресурсы и работу управлений образования, муниципалитеты передают часть функций непосредственно руководителям учебных заведений. При этом даже относительно простые хозяйственные вопросы могут требовать сложного оформления документов.

Директор Лиепайской средней школы имени Райниса и президент Латвийской ассоциации руководителей учебных заведений (LIVA) Карлис Страутиньш привел показательный пример.

«Если взять лишь одну узкую сферу — закупки, то даже для того, чтобы подарить один букет цветов, необходимо провести опрос цен. Для опроса цен нужно составить описание. И представьте себе — составить описание букета цветов. Или пирожков», — рассказал он.

По словам Страутиньша, выполнение таких процедур требует времени и сил, которые могли бы быть направлены на развитие школ.

Проблема заключается не только в количестве документов, но и в том, что административные обязанности постепенно вытесняют из рабочего графика руководителя задачи, непосредственно связанные с качеством образования.

Реформы начинаются, но результаты предыдущих никто толком не оценивает

Еще один повод для недовольства — непрерывные изменения в системе образования. Директора подчеркивают, что не выступают против реформ как таковых. Однако считают, что преобразования должны быть лучше подготовлены, а их результаты — тщательно проанализированы.

Директор Саласской средней школы Санита Мадалане рассказала, что руководителям учебных заведений нередко приходится приступать к очередным изменениям, не получив полноценной обратной связи по предыдущим.

«Мы работаем, внедряем изменения, стараемся, но обратную связь получаем либо очень фрагментарно, либо, скажем так, запрыгиваем в новый поезд, не зная, что произошло до этого», — отметила она.

По словам Мадалане, именно недостаточный анализ становится одной из главных проблем постоянных реформ. При этом сами изменения необходимы, но внедряться они должны качественно и последовательно.

Для школ это особенно важно, поскольку каждое новое решение требует не только изменения документов, но и перестройки повседневной работы педагогов, администрации и учебного процесса.

На учебные материалы могут выделить почти на 3,5 миллиона евро меньше

На конференции обсуждались и финансовые проблемы. Директоров беспокоит информация о том, что в государственном бюджете на следующий год финансирование приобретения учебных материалов может оказаться почти на 3,5 миллиона евро меньше, чем в нынешнем году. Руководители предупреждают: если недостающие средства не будут найдены, последствия почувствуют и учителя, и ученики.

Директор Зантской основной школы Кристине Элксните считает, что в таком случае педагогам вновь придется самостоятельно искать способы обеспечить полноценный учебный процесс.

«Я предполагаю, что тогда учителям снова придется прилагать очень много дополнительных усилий и думать, как обеспечить учебный процесс, если этих материалов нет», — сказала она.

По словам Элксните, нехватка необходимых ресурсов давно стала привычной проблемой.

«Скажу откровенно — уже даже не помню, когда мы в последний раз могли с уверенностью говорить, что у всех всего достаточно», — призналась директор.

Таким образом, возможное сокращение финансирования грозит увеличить и без того значительную нагрузку на педагогов, которым придется компенсировать недостаток материалов собственными усилиями. При этом речь пока идет о возможном уменьшении финансирования, а не об окончательно подтвержденном сокращении.

Директора ждут обещанного повышения зарплат учителей

Не менее важный вопрос — выполнение правительственных обещаний по увеличению оплаты труда педагогов. В условиях экономии руководители школ опасаются, что ранее согласованные планы могут оказаться под угрозой.

Согласно утвержденному правительством графику, уже в следующем году минимальная месячная ставка оплаты труда педагогов за полную нагрузку должна увеличиться на 90 евро. Директора настаивают, что это обязательство необходимо выполнить.

Для школ вопрос зарплат непосредственно связан с возможностью привлечения и удержания работников. Проблема незаполненных вакансий по-прежнему остается актуальной, а дополнительная нагрузка на действующих сотрудников только осложняет ситуацию.

Чего школы ожидают от нового правительства?

Главное требование руководителей учебных заведений — не прекращение развития системы образования, а изменение подхода к управлению ею. По их мнению, новые реформы необходимо готовить с учетом реальных возможностей школ, заранее оценивать последствия и анализировать результаты уже внедренных решений.

Не менее важно сократить объем административной работы, которая отнимает у директоров и педагогов время, предназначенное для образовательного процесса. При этом финансирование учебных материалов и обещанное повышение зарплат остаются вопросами, от которых напрямую зависят условия работы учителей.

Новый министр образования Чеслав Батня приступает к работе в ситуации, когда от ведомства ждут не только новых инициатив, но и решения проблем, накопившихся за годы предыдущих преобразований.

Для директоров школ одним из главных показателей успешности этих изменений станет возможность заниматься развитием образования в обычное рабочее время, а не поздними вечерами и по выходным.