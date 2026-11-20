Директора латвийских школ все чаще вынуждены работать по вечерам и выходным, пытаясь справиться с растущим количеством обязанностей. Постоянные реформы, бюрократические процедуры и нехватка работников увеличивают нагрузку на руководителей учебных заведений. На ежегодной конференции в Риге они призвали новое правительство пересмотреть подход к изменениям в образовании. Дополнительную тревогу вызывает возможное сокращение финансирования учебных материалов почти на 3,5 миллиона евро, сообщают Новости ТВ3.
«Часто приходится работать до десяти вечера»
Руководители школ со всей Латвии собрались на ежегодную конференцию в момент очередных перемен в системе образования. В новом правительстве руководство Министерством образования и науки перешло к Чеславу Батне. У директоров накопилось немало вопросов к новому министру, причем речь идет не только о содержании учебных программ и финансировании.
Все острее становится проблема рабочей нагрузки самих руководителей. Директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис признается, что справляться со всеми обязанностями в обычное рабочее время уже практически невозможно.
«Я чувствую себя перегруженным. Это однозначно. Мне часто приходится заниматься рабочими делами по вечерам, нередко до десяти часов. Я работаю и по выходным», — рассказал он.
По словам директора, особенно много времени сейчас отнимают вопросы безопасности и обеспечение непрерывности соответствующих мероприятий. Еще одна сложная задача, которая до сих пор не получила удовлетворительного решения, — организация экзаменов.
В результате руководителям приходится одновременно заниматься учебным процессом, административными вопросами и выполнением новых требований.
Чтобы купить букет цветов, нужно провести опрос цен
Отдельная проблема — бюрократия, объем которой, по словам директоров, продолжает увеличиваться.
Дополнительные обязанности на школы возлагают и самоуправления. Оптимизируя собственные ресурсы и работу управлений образования, муниципалитеты передают часть функций непосредственно руководителям учебных заведений. При этом даже относительно простые хозяйственные вопросы могут требовать сложного оформления документов.
Директор Лиепайской средней школы имени Райниса и президент Латвийской ассоциации руководителей учебных заведений (LIVA) Карлис Страутиньш привел показательный пример.
«Если взять лишь одну узкую сферу — закупки, то даже для того, чтобы подарить один букет цветов, необходимо провести опрос цен. Для опроса цен нужно составить описание. И представьте себе — составить описание букета цветов. Или пирожков», — рассказал он.
По словам Страутиньша, выполнение таких процедур требует времени и сил, которые могли бы быть направлены на развитие школ.
Проблема заключается не только в количестве документов, но и в том, что административные обязанности постепенно вытесняют из рабочего графика руководителя задачи, непосредственно связанные с качеством образования.
Реформы начинаются, но результаты предыдущих никто толком не оценивает
Еще один повод для недовольства — непрерывные изменения в системе образования. Директора подчеркивают, что не выступают против реформ как таковых. Однако считают, что преобразования должны быть лучше подготовлены, а их результаты — тщательно проанализированы.
Директор Саласской средней школы Санита Мадалане рассказала, что руководителям учебных заведений нередко приходится приступать к очередным изменениям, не получив полноценной обратной связи по предыдущим.
«Мы работаем, внедряем изменения, стараемся, но обратную связь получаем либо очень фрагментарно, либо, скажем так, запрыгиваем в новый поезд, не зная, что произошло до этого», — отметила она.
По словам Мадалане, именно недостаточный анализ становится одной из главных проблем постоянных реформ. При этом сами изменения необходимы, но внедряться они должны качественно и последовательно.
Для школ это особенно важно, поскольку каждое новое решение требует не только изменения документов, но и перестройки повседневной работы педагогов, администрации и учебного процесса.
На учебные материалы могут выделить почти на 3,5 миллиона евро меньше
На конференции обсуждались и финансовые проблемы. Директоров беспокоит информация о том, что в государственном бюджете на следующий год финансирование приобретения учебных материалов может оказаться почти на 3,5 миллиона евро меньше, чем в нынешнем году. Руководители предупреждают: если недостающие средства не будут найдены, последствия почувствуют и учителя, и ученики.
Директор Зантской основной школы Кристине Элксните считает, что в таком случае педагогам вновь придется самостоятельно искать способы обеспечить полноценный учебный процесс.
«Я предполагаю, что тогда учителям снова придется прилагать очень много дополнительных усилий и думать, как обеспечить учебный процесс, если этих материалов нет», — сказала она.
По словам Элксните, нехватка необходимых ресурсов давно стала привычной проблемой.
«Скажу откровенно — уже даже не помню, когда мы в последний раз могли с уверенностью говорить, что у всех всего достаточно», — призналась директор.
Таким образом, возможное сокращение финансирования грозит увеличить и без того значительную нагрузку на педагогов, которым придется компенсировать недостаток материалов собственными усилиями. При этом речь пока идет о возможном уменьшении финансирования, а не об окончательно подтвержденном сокращении.
Директора ждут обещанного повышения зарплат учителей
Не менее важный вопрос — выполнение правительственных обещаний по увеличению оплаты труда педагогов. В условиях экономии руководители школ опасаются, что ранее согласованные планы могут оказаться под угрозой.
Согласно утвержденному правительством графику, уже в следующем году минимальная месячная ставка оплаты труда педагогов за полную нагрузку должна увеличиться на 90 евро. Директора настаивают, что это обязательство необходимо выполнить.
Для школ вопрос зарплат непосредственно связан с возможностью привлечения и удержания работников. Проблема незаполненных вакансий по-прежнему остается актуальной, а дополнительная нагрузка на действующих сотрудников только осложняет ситуацию.
Чего школы ожидают от нового правительства?
Главное требование руководителей учебных заведений — не прекращение развития системы образования, а изменение подхода к управлению ею. По их мнению, новые реформы необходимо готовить с учетом реальных возможностей школ, заранее оценивать последствия и анализировать результаты уже внедренных решений.
Не менее важно сократить объем административной работы, которая отнимает у директоров и педагогов время, предназначенное для образовательного процесса. При этом финансирование учебных материалов и обещанное повышение зарплат остаются вопросами, от которых напрямую зависят условия работы учителей.
Новый министр образования Чеслав Батня приступает к работе в ситуации, когда от ведомства ждут не только новых инициатив, но и решения проблем, накопившихся за годы предыдущих преобразований.
Для директоров школ одним из главных показателей успешности этих изменений станет возможность заниматься развитием образования в обычное рабочее время, а не поздними вечерами и по выходным.
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