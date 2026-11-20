Итальянский специалист покидает команду после почти трёх лет работы. Причина — неудовлетворительные спортивные результаты.

Решение было принято 20 ноября на заседании правления ЛФФ, где Николато представил отчёт о выступлении сборной в завершившемся сезоне Лиги наций УЕФА.

Паоло Николато возглавил сборную Латвии в феврале 2024 года. За это время национальная команда провела под его руководством 30 матчей, одержала всего пять побед, десять раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Президент ЛФФ Вадим Ляшенко признал, что итальянскому специалисту удалось изменить стиль игры сборной и внести вклад в развитие всей системы национальных команд, включая молодёжные сборные.

Однако этих достижений оказалось недостаточно.

«Одного игрового стиля недостаточно. Сборная Латвии должна ставить перед собой более высокие спортивные цели и стремиться к лучшим результатам. Мы пришли к выводу, что желаемые результаты не достигнуты и настало время завершить этот этап сотрудничества», — заявил Ляшенко.

По его словам, теперь задача федерации — сохранить положительные изменения, произошедшие при Николато, и подготовить сборную к следующему этапу развития.

ЛФФ поблагодарила итальянского тренера и его штаб за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Имя нового главного тренера пока не объявлено.

Между тем уже 6 декабря в Белфасте состоится жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года, на которой сборная Латвии узнает своих будущих соперников.