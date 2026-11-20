Латвийская федерация футбола (ЛФФ) приняла решение расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Паоло Николато.
Итальянский специалист покидает команду после почти трёх лет работы. Причина — неудовлетворительные спортивные результаты.
Решение было принято 20 ноября на заседании правления ЛФФ, где Николато представил отчёт о выступлении сборной в завершившемся сезоне Лиги наций УЕФА.
Паоло Николато возглавил сборную Латвии в феврале 2024 года. За это время национальная команда провела под его руководством 30 матчей, одержала всего пять побед, десять раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.
Президент ЛФФ Вадим Ляшенко признал, что итальянскому специалисту удалось изменить стиль игры сборной и внести вклад в развитие всей системы национальных команд, включая молодёжные сборные.
Однако этих достижений оказалось недостаточно.
«Одного игрового стиля недостаточно. Сборная Латвии должна ставить перед собой более высокие спортивные цели и стремиться к лучшим результатам. Мы пришли к выводу, что желаемые результаты не достигнуты и настало время завершить этот этап сотрудничества», — заявил Ляшенко.
По его словам, теперь задача федерации — сохранить положительные изменения, произошедшие при Николато, и подготовить сборную к следующему этапу развития.
ЛФФ поблагодарила итальянского тренера и его штаб за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере.
Имя нового главного тренера пока не объявлено.
Между тем уже 6 декабря в Белфасте состоится жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года, на которой сборная Латвии узнает своих будущих соперников.
Оставить комментарий(3)