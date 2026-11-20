История о предполагаемом сексуальном нападении двух иностранцев на женщину в центре Риги обернулась новым уголовным процессом. Теперь полиция расследует возможную дачу заведомо ложных показаний. При этом дело о самом нападении окончательно закрыто.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV), Государственная полиция 19 ноября начала уголовный процесс по факту возможной дачи заведомо ложных показаний и разглашения сведений, полученных в ходе досудебного расследования.

Речь идёт о громкой истории, которую летом рассказала в социальных сетях юрист Гинта Вилцане.

Что произошло в центре Риги?

27 июня Вилцане написала в социальной сети X, что возле Латвийского университета к ней якобы пристали двое мужчин, внешне напоминавших выходцев из Индии или Пакистана.

По словам женщины, один из мужчин начал её трогать, а второй демонстрировал половые органы. Она утверждала, что пыталась отбиться, пока на помощь не прибежал прохожий.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс и реакцию политиков.

Министр внутренних дел Янис Домбрава заявил, что полиция должна оперативно установить личности предполагаемых нападавших. Он также выразил готовность включить их в чёрный список и выдворить из страны.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс сообщил о намерении усилить иммиграционный контроль в столице.

Камеры наблюдения не подтвердили рассказ

После публикации полиция начала уголовный процесс. При этом первоначально женщина сама не обращалась к правоохранителям — официальное заявление было получено уже после общественного резонанса, когда сотрудники полиции пришли к ней.

Следователи изучили записи городских камер видеонаблюдения, провели оперативные мероприятия и проверили собранную информацию.

В результате обстоятельства предполагаемого сексуального нападения, описанные женщиной, не подтвердились.

21 июля полиция прекратила уголовный процесс.

Вилцане обжаловала это решение, однако прокуратура не нашла оснований для возобновления расследования. Теперь все возможности обжалования исчерпаны.

Теперь расследуют возможные ложные показания

После прекращения первоначального дела полиция начала служебную проверку, которая завершилась возбуждением нового уголовного процесса 19 ноября.

Следствию предстоит установить, имели ли место умышленная дача ложных показаний и незаконное разглашение материалов досудебного расследования.

Важно подчеркнуть, что возбуждение уголовного процесса ещё не означает доказанности вины конкретного человека.

История получила дополнительный политический резонанс, поскольку Вилцане ранее входила в правление рижского отделения Национального объединения и баллотировалась от этой партии на выборах в Сейм и самоуправления.

Таким образом, дело, которое летом вызвало дискуссию о безопасности жителей Риги и миграционной политике, теперь получило совершенно иное продолжение.