Государственная полиция Латвии прекратила уголовное преследование эксперта по кибербезопасности Элвиса Страздиньша, который самостоятельно вышел на связь с хакерами, атаковавшими государственное предприятие Latvijas valsts meži (LVM). Злоумышленники, по его информации, требовали за расшифровку данных более 600 тысяч евро.

Уголовный процесс против специалиста был начат после того, как он без соответствующих полномочий представился представителем пострадавшего предприятия и вступил в переговоры с предполагаемыми организаторами кибератаки.

Полиция расценила его действия как возможное самоуправство, поскольку Страздиньш не имел отношения ни к компании, ни к официальному расследованию.

Однако в ходе проверки выяснилось, что действия эксперта не причинили существенного ущерба. Кроме того, полиция своевременно пресекла его самостоятельные переговоры с хакерами.

В результате правоохранители пришли к выводу, что в действиях специалиста отсутствует состав преступления, и на этой неделе прекратили уголовный процесс в соответствующей части.

«Огромный камень свалился с плеч»

В пятницу, 20 ноября, Страздиньш сообщил в социальных сетях, что направляется в Государственную полицию, поскольку появились новости по его делу.

Позднее он опубликовал видео, в котором подтвердил прекращение уголовного процесса.

«Огромный камень свалился с плеч», — признался эксперт, поблагодарив всех, кто поддерживал его в этой ситуации.

Хакеры требовали более 600 тысяч евро

Напомним, в июне информационная инфраструктура Latvijas valsts meži подверглась кибератаке, ответственность за которую взяла на себя зарубежная хакерская группировка, специализирующаяся на программах-вымогателях.

Страздиньш ранее публично рассказывал, что сумел связаться с предполагаемыми злоумышленниками и выяснить размер требуемого выкупа.

По его словам, за расшифровку данных хакеры потребовали 0,1% годовой выручки предприятия — более 600 тысяч евро.

Несмотря на прекращение дела против эксперта, расследование самой кибератаки продолжается.

К выяснению обстоятельств происшествия, помимо Государственной полиции, привлечён латвийский центр предотвращения инцидентов информационной безопасности CERT.LV.

Таким образом, уголовное дело в отношении специалиста закрыто, однако вопрос о том, кто стоял за масштабной атакой на государственное предприятие, остаётся открытым.