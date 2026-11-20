С декабря отопление в Риге подорожает сразу на 19%, но это не единственная новость для горожан. Теперь предприятие Rīgas siltums получило право пересматривать стоимость теплоэнергии ежемесячно. Означает ли это, что счета за отопление будут меняться каждый месяц?

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) разрешила Rīgas siltums пересматривать тарифы на теплоэнергию значительно чаще, чем прежде. Если раньше предприятие могло корректировать их раз в четыре месяца, то теперь такая возможность появится ежемесячно.

Причина — нестабильность цен на энергоресурсы на мировых рынках. Регулятор считает, что новый порядок позволит быстрее учитывать как подорожание, так и удешевление топлива.

Тариф может не только расти, но и снижаться

В КРОУ объясняют, что более частый пересмотр тарифов должен сделать стоимость отопления ближе к реальным затратам предприятия.

Если природный газ или древесная щепа подешевеют, снижение цен сможет быстрее отразиться на тарифе. Однако действует и обратный принцип: при увеличении затрат стоимость теплоэнергии также может быть пересмотрена.

Председатель совета КРОУ Алда Озола подчеркнула, что новый механизм должен помочь избежать ситуаций, когда накопившиеся за длительный период расходы приводят к резкому скачку тарифов в следующем отопительном сезоне.

При этом регулятор особо отмечает: разрешение на ежемесячный пересмотр вовсе не означает, что тариф действительно будет меняться каждый месяц. Всё зависит от фактических затрат предприятия.

С 1 декабря рижан уже ждёт подорожание

Пока же жителей столицы ожидает вполне конкретное повышение.

С 1 декабря тариф Rīgas siltums увеличится на 19% — с нынешних 80,96 до 96,33 евро за мегаватт-час без НДС.

Таким образом, стоимость одного мегаватт-часа вырастет на 15,37 евро.

Для наглядности: если дом потребляет за месяц 10 мегаватт-часов теплоэнергии, то при прежнем объёме потребления расходы на её приобретение увеличатся на 153,70 евро без НДС. Эта сумма распределяется между квартирами в соответствии с порядком расчёта платы за отопление.

Разумеется, фактические счета жителей зависят не только от тарифа, но и от погоды, теплоизоляции здания и объёма потреблённой энергии.

За счёт чего смогут менять тариф?

Регулятор также расширил перечень расходов, которые Rīgas siltums сможет учитывать при самостоятельном пересмотре тарифов.

Помимо стоимости природного газа, древесной щепы и закупаемой теплоэнергии, предприятие сможет учитывать изменения акцизного налога на топливо и стоимости покупаемой электроэнергии.

Кроме того, при расчётах разрешено учитывать определённые отклонения постоянных затрат, возникшие в предыдущем финансовом году.

Все изменения должны соответствовать утверждённой регулятором методике.

Прибыль растёт, а отопление дорожает

На фоне повышения тарифов обращают на себя внимание финансовые результаты Rīgas siltums.

По данным ЛЕТА, в прошлом финансовом году оборот концерна сократился на 3,6% — до 239,625 млн евро. При этом прибыль выросла в несколько раз и достигла 19,888 млн евро.

Материнская компания Rīgas siltums получила прибыль в размере 6,373 млн евро, что на 61,4% больше, чем годом ранее.

Таким образом, предприятие завершило финансовый год с растущей прибылью, а жителям столицы уже с декабря предстоит платить за тепло по более высокому тарифу. Впрочем, сама по себе прибыль компании не показывает, насколько обоснован конкретный тариф: его расчёт регулируется отдельной методикой.

Что это означает для рижан?

Главное изменение заключается в том, что стоимость теплоэнергии теперь сможет быстрее реагировать на ситуацию на энергетическом рынке.

Это создаёт возможность для более оперативного снижения тарифа при удешевлении энергоресурсов, но одновременно допускает и более частые повышения.

Поэтому жителям Риги придётся внимательнее следить не только за температурой за окном, но и за решениями поставщика тепла.

И первый ощутимый результат уже известен: с 1 декабря теплоэнергия подорожает на 19%.