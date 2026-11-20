Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, переживающая масштабную реструктуризацию и сокращение персонала, готовится к новому этапу переговоров с сотрудниками. После полуторагодового перерыва руководство компании и Латвийский авиационный профсоюз намерены вернуться к обсуждению коллективного трудового договора. На кону — зарплаты, графики работы и будущее сотен работников.

Переговоры были прерваны ещё 11 апреля 2025 года. Теперь инициатива их возобновления поступила от самой авиакомпании. Первую встречу профсоюз предложил провести 26 ноября.

Однако ситуация за прошедшие полтора года существенно изменилась: airBaltic проходит процедуру финансовой реструктуризации в США, сокращает персонал и пересматривает маршрутную сеть.

300 человек могут лишиться работы

Наиболее болезненный вопрос — массовые увольнения.

Ранее airBaltic объявила о планах сократить около 100 пилотов и 200 бортпроводников. Окончательные цифры ещё могут измениться.

Сокращения пилотов затронут базы в Риге, Вильнюсе и Таллине, а избыток бортпроводников образовался прежде всего в Риге.

Части сотрудников по возможности предложат работу на других базах авиакомпании.

Профсоюз предупреждает, что увольнения ударят не только по тем, кто потеряет работу. Оставшимся сотрудникам может грозить повышенная нагрузка, а самой компании — потеря опытных специалистов и снижение мотивации персонала.

Чего требуют сотрудники?

19 ноября профсоюз передал руководству airBaltic обновлённый проект коллективного договора.

Среди главных требований — стабильные и предсказуемые рабочие графики, позволяющие сотрудникам планировать личную жизнь, прозрачные условия оплаты труда и согласование правил работы на новых базах.

Отдельное внимание уделяется безопасности труда, условиям аренды самолётов вместе с экипажами и соблюдению прав работников при реорганизации.

Профсоюз настаивает, что вопросы зарплаты нельзя рассматривать отдельно от продолжительности рабочего времени, графиков и места базирования сотрудников.

«Доверие нельзя восстановить пресс-релизами»

Председатель правления Латвийского авиационного профсоюза Даце Каваса резко высказалась о необходимости восстановить доверие между руководством и коллективом.

«Бизнес-план хорош ровно настолько, насколько хорошо люди способны реализовать его на практике», — подчеркнула она.

По словам Кавасы, именно пилоты, бортпроводники, технические специалисты и наземный персонал обеспечивали работу авиакомпании даже в период массовых увольнений.

«Доверие нельзя восстановить пресс-релизами. Его восстанавливают открытые, эффективные переговоры, которые завершаются стабильным соглашением, соблюдаемым обеими сторонами», — заявила глава профсоюза.

Представители работников также недовольны тем, что весной и летом узнавали о планируемых изменениях в компании из СМИ, а не непосредственно от руководства.

Самолётов станет меньше, а долги придётся реструктурировать

Переговоры проходят на фоне процедуры Chapter 11, которую airBaltic начала в США для финансового оздоровления и защиты от требований кредиторов на время реструктуризации.

Согласно информации профсоюза, бизнес-план предусматривает сокращение флота до 36 самолётов с последующим постепенным увеличением примерно до 40 воздушных судов к 2031 году.

При этом авиакомпания получила обязательства инвесторов предоставить до 350 миллионов евро нового финансирования для поддержания своей деятельности.

Процентная ставка по кредитам составляет около 12% годовых, а дополнительные комиссии могут достигнуть 52,5 миллиона евро.

Завершить реструктуризацию планируется к середине 2027 года.

Профсоюз считает, что финансовый план должен учитывать не только самолёты, маршруты и кредиты, но и интересы сотрудников. Без мотивированного персонала реализовать даже хорошо подготовленную стратегию будет сложно.

Что будет с пассажирами?

Несмотря на финансовые трудности, массовые увольнения и предстоящие переговоры, airBaltic заверяет, что продолжает работать в обычном режиме.

Все запланированные рейсы должны выполняться по расписанию, приобретённые билеты и бронирования остаются действительными.

Для пассажиров это означает, что сама процедура реструктуризации не требует менять планы поездок.

Что дальше?

Первая встреча представителей airBaltic и профсоюза может состояться уже 26 ноября. На ней стороны намерены согласовать график дальнейших переговоров.

Главный вопрос заключается в том, удастся ли руководству компании договориться с сотрудниками о новых условиях работы на фоне сокращения штата и финансовой перестройки авиакомпании.

Профсоюз предупреждает: успех реструктуризации будет зависеть не только от кредиторов и инвесторов, но и от того, смогут ли оставшиеся сотрудники вновь доверять своему работодателю.