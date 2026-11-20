Ночью ожидается небольшая облачность, которая постепенно увеличится. Во многих районах пройдут кратковременные дожди и снег, местами в Курземе осадки будут сильными.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха составит от −2 до +2 градусов, на побережье — до +4 градусов.

В субботу ожидаются сильные осадки и порывистый ветер

В субботу, 21 ноября, в Латвии будет преимущественно облачно. Ожидаются дождь и снег, местами в Курземе и Видземе осадки будут сильными.

Юго-западный ветер усилится в порывах до 9–14 метров в секунду, а на побережье — до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня составит от +1 до +6 градусов.

Из-за осадков и колебаний температуры около нуля на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Какая погода ожидается в Риге

В Риге ночью облачность увеличится, однако существенных осадков не прогнозируется.

Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха опустится до 0…+1 градуса.

Днём временами ожидается дождь, возможен мокрый снег.

Порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +4 градуса.