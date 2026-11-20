В Латвии уже в 2027 году необходимо запустить пилотный проект скрининга рака лёгких, который позволит выявлять заболевание на ранних стадиях. С таким предложением выступила профессор Рижского университета имени Страдиня, член правления Латвийской ассоциации радиологов Майя Радзиня.

Инициатива связана с исследованием диагностики и лечения рака лёгких в Латвии, проведённым этой осенью компанией Forte Forum.

В рамках исследования специалисты провели углублённые интервью с пульмонологами, онкологами-химиотерапевтами, семейными врачами, торакальными хирургами и радиологами. Целью было выяснить причины задержек в оказании медицинской помощи, определить, какой поддержки не хватает пациентам и какие изменения необходимы в системе здравоохранения.

Опухоли размером менее сантиметра можно обнаружить до появления симптомов

По словам Радзини, низкодозная компьютерная томография позволяет обнаруживать образования размером даже менее одного сантиметра, которые невозможно увидеть на обычном рентгеновском снимке лёгких.

Этот метод также позволяет выявлять другие существенные изменения в грудной клетке.

В Латвии низкодозная компьютерная томография уже применяется. По мнению профессора, с медицинской и технологической точек зрения страна готова к запуску пилотного проекта скрининга.

Предполагается, что обследования будут предназначены для людей в возрасте от 55 до 79 лет, соответствующих заранее установленным критериям высокого риска. В эту группу могут входить нынешние и бывшие курильщики.

Радзиня также призывает разработать программу скрининга рака лёгких на последующие годы.

Для её реализации, по словам специалиста, необходимы политическая воля, чёткое распределение ответственности и финансирование в государственном бюджете на 2027 год.

Врачи не всегда вовремя распознают тревожные симптомы

Участники исследования в целом положительно оценивают обеспеченность латвийских медицинских учреждений компьютерными томографами.

Однако серьёзной проблемой остаётся своевременное выявление пациентов, которым необходимы дополнительные обследования.

Продолжительный кашель, повторяющиеся воспаления лёгких, небольшая одышка и боли в грудной клетке нередко остаются без должного внимания.

Недостаточно учитываются и профессиональные факторы риска, связанные с условиями труда.

Специалисты отмечают, что людей с многолетним стажем курения часто направляют на обследования сердечно-сосудистой системы, тогда как риск рака лёгких не проверяется столь же целенаправленно.

Кроме того, существуют неясности в рекомендациях для семейных врачей. В некоторых ситуациях пациентов направляют на рентген, хотя им необходима компьютерная томография.

Уточнение диагноза также задерживается из-за высокой нагрузки на службы, проводящие исследования биопсийного материала, и нехватки специалистов.

В отдельных случаях биопсию приходится повторять из-за недостаточной точности первоначального исследования.

Семейным врачам потребуется дополнительное финансирование

Президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзальбс считает, что семейные врачи способны выявлять пациентов из групп риска, объяснять им важность обследований и побуждать проходить проверки даже при хорошем самочувствии.

Однако организация скрининга потребует дополнительной работы.

Поэтому необходимо предусмотреть финансирование семейных врачебных практик, разработать чёткие алгоритмы действий и обеспечить своевременный обмен информацией со специалистами.

Между постановкой диагноза и началом лечения проходит слишком много времени

Работу так называемого «зелёного коридора» специалисты в целом оценивают положительно, поскольку он позволяет пациентам с подозрением на рак лёгких быстрее проходить обследования.

Однако значительные задержки возникают между решением врачебного консилиума и фактическим началом лечения.

В ходе интервью врачи сообщали, что от получения результатов гистологического исследования до начала химиотерапии может проходить около месяца.

Между тем быстрое начало лечения имеет критическое значение, особенно при мелкоклеточном раке лёгких.

Специалисты также указали на проблемы с доступностью лучевой терапии, несколько устаревшее оборудование, нехватку медицинских сестёр и помещений.

Современные лекарства доступны не всем пациентам

Исследование выявило связь между объёмом диагностики и доступными возможностями лечения.

В Латвии проверяют ограниченное число мутаций опухолей, поскольку для некоторых из них в стране отсутствуют соответствующие препараты таргетной терапии.

Врачи призывают расширить доступность иммунотерапии и таргетной терапии за государственный счёт, в том числе на этапе подготовки к операции.

Также предлагается оплачивать комбинацию иммунотерапии и химиотерапии, особенно на ранних стадиях заболевания.

Пациентам не хватает помощи и информации

От лечения некоторых пациентов удерживают страх побочных эффектов, недостаточное понимание предстоящих процедур и финансовые трудности, связанные с поездками в больницу.

Специалисты предлагают расширить доступность координаторов пациентов.

Такие сотрудники помогают записываться на обследования, поддерживают связь с больными и объясняют дальнейшие этапы диагностики и лечения.

Ещё одна проблема заключается в том, что семейные врачи не получают автоматически информацию о проведённых обследованиях и решениях врачебных консилиумов.

Для улучшения ситуации предлагается наладить обмен медицинской информацией и создать регистр онкологических заболеваний.

Данные о диагнозах, проведённой терапии и результатах лечения позволили бы оценивать качество медицинской помощи и эффективность применяемых методов.

Не хватает паллиативной помощи и кислородной терапии

В ходе интервью специалисты также указали на недостаточную доступность паллиативной помощи и кислородной терапии.

Даже если кислородная терапия на дому формально доступна, процедура её получения может оказаться сложной.

Врачи предлагают расширить возможности кислородной терапии и паллиативного ухода, в том числе в специализированных учреждениях.

Кроме того, необходимо улучшить психологическую поддержку пациентов и привлекать специалистов по паллиативной помощи к работе врачебных консилиумов.

В 2024 году от рака лёгких умерли 856 человек

Авторы исследования подчёркивают, что для решения выявленных проблем, увеличения продолжительности жизни пациентов и снижения смертности необходимо увеличить финансирование здравоохранения уже в государственном бюджете на 2027 год.

Дополнительные средства нужны для раннего выявления заболевания, проведения скрининга, точной диагностики, сокращения времени до начала лечения, расширения доступности современных лекарств и поддержки пациентов.

Результаты исследования направлены в Министерство здравоохранения, Национальную службу здравоохранения, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), а также в Комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Авторы призывают в ближайшее время организовать совместную встречу с врачами для обсуждения проблем и возможных решений.

Согласно данным SPKC, в 2024 году в Латвии зарегистрировали 893 случая злокачественных опухолей бронхов и лёгких.

В том же году от этого заболевания умерли 856 человек.

При этом 61,6% случаев, зарегистрированных в 2024 году, были выявлены на третьей или четвёртой стадии, когда возможности излечения более ограничены, а прогноз хуже, чем при раннем обнаружении заболевания.