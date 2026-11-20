В пятницу, 20 ноября, в Риге после реконструкции официально открылся большой бассейн спортивного комплекса «Даугава» на улице Кришьяня Барона, 107. Стоимость обновления составила 2,03 миллиона евро без налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Рижская дума.
В ходе работ полностью реконструировали большой плавательный бассейн, зрительские трибуны и трамплины для прыжков в воду.
Также заменили технологическое оборудование, установили новую систему звукового сопровождения и утеплили крышу здания.
LETA
Бассейн работает с 1963 года
Большой и малый бассейны спортивного комплекса «Даугава» были открыты в конце 1963 года.
На протяжении многих лет комплекс сохранял статус крупнейшего и одного из наиболее значимых плавательных центров Риги.
Сегодня историческим спортивным сооружением управляет Рижская баскетбольная школа.
Комплекс предоставляет возможности для обучения плаванию маленьких рижан, полноценных тренировок профессиональных спортсменов и проведения международных соревнований.
LETA
В обновлённом бассейне уже установлены рекорды
После реконструкции большой бассейн уже успели опробовать пловцы высокого уровня.
В частности, здесь состоялись соревнования «Рижский спринт» (Rīgas Sprints), включённые в календарь Международной федерации водных видов спорта World Aquatics.
Во время соревнований спортсмены получили возможность установить личные рекорды и выполнить квалификационные нормативы для участия в чемпионатах мира и Европы.
Так, рижанка Иева Малюка установила личный рекорд на дистанции 200 метров на спине.
LETA
Когда бассейн будет доступен жителям Риги
Обновлённый бассейн будет открыт не только для спортсменов, но и для обычных посетителей — в специально отведённое время.
Конкретное расписание посещений в сообщении самоуправления не уточняется.
За реализацию проекта отвечал Департамент собственности Рижского самоуправления.
Реконструкцию выполнила компания Apsa būve.
По данным Firmas.lv, оборот предприятия в 2025 году составил 14,62 миллиона евро, а прибыль — 804 908 евро.
Компания основана в 2012 году, её основной капитал составляет 53 000 евро. Владельцем предприятия является Каспарс Ритерс.
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