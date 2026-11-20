В пятницу, 20 ноября, в Риге после реконструкции официально открылся большой бассейн спортивного комплекса «Даугава» на улице Кришьяня Барона, 107. Стоимость обновления составила 2,03 миллиона евро без налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Рижская дума.

В ходе работ полностью реконструировали большой плавательный бассейн, зрительские трибуны и трамплины для прыжков в воду.

Также заменили технологическое оборудование, установили новую систему звукового сопровождения и утеплили крышу здания.

LETA

Бассейн работает с 1963 года

Большой и малый бассейны спортивного комплекса «Даугава» были открыты в конце 1963 года.

На протяжении многих лет комплекс сохранял статус крупнейшего и одного из наиболее значимых плавательных центров Риги.

Сегодня историческим спортивным сооружением управляет Рижская баскетбольная школа.

Комплекс предоставляет возможности для обучения плаванию маленьких рижан, полноценных тренировок профессиональных спортсменов и проведения международных соревнований.

LETA

В обновлённом бассейне уже установлены рекорды

После реконструкции большой бассейн уже успели опробовать пловцы высокого уровня.

В частности, здесь состоялись соревнования «Рижский спринт» (Rīgas Sprints), включённые в календарь Международной федерации водных видов спорта World Aquatics.

Во время соревнований спортсмены получили возможность установить личные рекорды и выполнить квалификационные нормативы для участия в чемпионатах мира и Европы.

Так, рижанка Иева Малюка установила личный рекорд на дистанции 200 метров на спине.

LETA

Когда бассейн будет доступен жителям Риги

Обновлённый бассейн будет открыт не только для спортсменов, но и для обычных посетителей — в специально отведённое время.

Конкретное расписание посещений в сообщении самоуправления не уточняется.

За реализацию проекта отвечал Департамент собственности Рижского самоуправления.

Реконструкцию выполнила компания Apsa būve.

По данным Firmas.lv, оборот предприятия в 2025 году составил 14,62 миллиона евро, а прибыль — 804 908 евро.

Компания основана в 2012 году, её основной капитал составляет 53 000 евро. Владельцем предприятия является Каспарс Ритерс.