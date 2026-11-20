В пятницу, 20 ноября, в Рижский порт прибудет корабль 1-й постоянной противоминной группы НАТО. Во время визита командование подразделения обсудит с латвийскими представителями вопросы региональной безопасности и военного сотрудничества. Группа участвует не только в поиске и обезвреживании морских мин, но и в операции «Балтийский страж», направленной на защиту подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры Балтийского моря.

В пятницу, 20 ноября, Рижский порт посетит военный корабль 1-й постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG1). Визит состоится на фоне продолжающихся усилий альянса по укреплению безопасности Балтийского моря, защите подводной инфраструктуры и поддержанию готовности военно-морских сил к проведению противоминных операций.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на советника НАТО по вопросам коммуникации Ливу Вейту, во время пребывания корабля в Риге запланированы встречи с представителями латвийских властей и Военно-морских сил.

С кем встретится командование НАТО

Командир 1-й постоянной противоминной группы НАТО Донатас Гечас проведет переговоры с председателем Рижской думы Виестурсом Клейнбергсом и командующим Военно-морскими силами Латвии капитаном 1-го ранга Гвидо Ляудупсом. Главными темами станут региональная безопасность и дальнейшее укрепление сотрудничества между НАТО и оборонным сектором Латвии.

С конца июня 2026 года командование группой осуществляют Военно-морские силы Литвы. Для стран Балтии участие в подобных операциях особенно важно, поскольку безопасность морских путей напрямую связана с работой портов, международной торговлей и функционированием энергетической и коммуникационной инфраструктуры.

Чем занимается противоминная группа НАТО

SNMCMG1 — одно из постоянных многонациональных военно-морских подразделений Североатлантического альянса. Его основная задача заключается в обеспечении готовности к поиску, обнаружению и обезвреживанию морских мин. В состав таких групп входят специализированные корабли и экипажи, подготовленные для выполнения противоминных операций.

В повседневной деятельности военные отрабатывают маневрирование, судовождение, взаимодействие между кораблями разных стран и действия в условиях потенциальной минной угрозы. Во время учений проводится обнаружение и уничтожение взрывоопасных предметов, находящихся в море. Кроме того, корабли группы участвуют в патрулировании и посещают порты стран-союзников, демонстрируя постоянное присутствие НАТО в регионе.

Почему морские мины остаются угрозой

Командир подразделения Донатас Гечас подчеркивает, что морские мины по-прежнему представляют серьезную опасность для безопасности судоходства. Такие устройства способны ограничивать движение судов, создавать угрозу торговым маршрутам и препятствовать работе портов.

По словам Гечаса, деятельность группы направлена на совершенствование способности союзников обнаруживать, идентифицировать и обезвреживать морские мины. Эта работа ведется во взаимодействии с военно-морскими силами союзных государств, а также с украинскими военными моряками.

Совместная подготовка позволяет экипажам обмениваться практическим опытом и согласовывать действия в случае возникновения угрозы.

НАТО продолжает защищать подводные кабели Балтийского моря

Помимо противоминных операций, SNMCMG1 участвует в миссии НАТО «Балтийский страж» (Baltic Sentry). Она была начата в январе 2025 года после серии инцидентов с повреждением подводных кабелей и других объектов инфраструктуры в Балтийском море.

Задача операции — усилить наблюдение за морской обстановкой и повысить способность союзников реагировать на возможные угрозы критически важной инфраструктуре. К такой инфраструктуре относятся подводные линии связи, энергетические кабели и трубопроводы.

Повреждение подобных объектов может повлиять на связь, энергоснабжение и экономическую деятельность сразу нескольких государств. Поэтому корабли НАТО участвуют в патрулировании, наблюдают за обстановкой и поддерживают взаимодействие с национальными военно-морскими силами.

Какую роль играет Латвия

Балтийское море остается одним из приоритетных регионов для военно-морской деятельности НАТО. Латвийские военные регулярно участвуют в международных противоминных учениях, в том числе в операции Open Spirit, во время которой обнаруживают и обезвреживают исторические боеприпасы на морском дне.

В Балтийском море до сих пор сохраняются мины и другие взрывоопасные предметы, оставшиеся после мировых войн. Поэтому противоминная деятельность необходима не только для военной безопасности, но и для защиты гражданского судоходства.

Нынешний визит корабля в Ригу является частью сотрудничества стран альянса в регионе. При этом в сообщении НАТО не уточняется, будет ли корабль открыт для посещения жителями и сколько времени он проведет в Рижском порту.