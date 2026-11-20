Президент Латвии Эдгар Ринкевич 22–25 ноября посетит США, где ему предстоит выполнить историческую для страны миссию. Впервые Латвия председательствует в Совете Безопасности ООН, и именно её президент возглавит внеочередное заседание, посвящённое войне в Украине.

Главная интрига — появятся ли новые предложения по прекращению боевых действий. Не исключено обсуждение дипломатических инициатив или проекта резолюции. Однако принятие решений осложняется тем, что Россия, как постоянный член Совбеза, обладает правом вето.

На следующий день, 24 ноября, Ринкевич возглавит дебаты о новых технологиях и их роли в разрешении конфликтов. В центре внимания могут оказаться искусственный интеллект, киберугрозы и применение современных технологий в военной сфере.

Не менее интересной обещает стать встреча латвийского президента с Лизой Монако, отвечающей в Microsoft за глобальные вопросы. Можно предположить, что стороны обсудят кибербезопасность, защиту цифровой инфраструктуры и развитие искусственного интеллекта. О конкретных соглашениях пока не сообщается.

Запланированы также переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Одной из возможных тем станут гуманитарные последствия войны в Украине.

Чего ждать от визита?

Главный вопрос — прозвучат ли в Нью-Йорке новые предложения по урегулированию войны или заседание ограничится дипломатическими заявлениями.

Для Латвии это возможность привлечь международное внимание к вопросам европейской безопасности и укрепить контакты с влиятельными международными организациями и технологическими компаниями.

За заседаниями 23 и 24 ноября можно будет следить в прямом эфире на YouTube-канале ООН.