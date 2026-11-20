Ближайшие выходные в Латвии будут дождливыми и снежными, а на побережье ветер усилится до 20 метров в секунду. Местами, особенно на Видземской возвышенности, образуется снежный покров. На следующей неделе осадков станет меньше, зато ночные температуры почти по всей стране опустятся ниже нуля. Синоптики не исключают, что в некоторых районах начнется метеорологическая зима.

Осень в Латвии постепенно уступает место зимней погоде. В ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, ожидаются дождь, мокрый снег и порывистый ветер, а уже на следующей неделе температура воздуха может опуститься ниже нуля не только ночью, но и днем.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогнозы синоптиков, к концу ноября в отдельных районах страны возможно наступление метеорологической зимы. Это означает, что похолодание может оказаться не кратковременным, а достаточно продолжительным.

Суббота: дождь, снег и ветер до 20 м/с

В субботу, 21 ноября, небо над большей частью Латвии будет затянуто облаками. Временами ожидаются осадки — дождь, мокрый снег, а в отдельных районах и снег. Местами в Курземе и западной части Видземе осадки могут быть сильными.

На побережье усилится западный ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от −2 до +2 градусов, на побережье будет теплее — до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов. Из-за колебаний температуры около нуля на отдельных участках дорог возможно образование скользкого покрытия.

Воскресенье: местами появится снежный покров

В воскресенье, 22 ноября, сохранится преимущественно облачная погода. В разных регионах временами будут идти дождь и снег. В некоторых местах образуется небольшой снежный покров, а на Видземской возвышенности может выпасть несколько сантиметров снега. Однако устойчивого снежного покрова по всей стране пока не прогнозируется.

На побережье, где температура воздуха будет оставаться выше, осадки чаще ожидаются в виде дождя или мокрого снега.

Для автомобилистов главной проблемой останутся возможная гололедица и ухудшение видимости во время осадков.

Следующая неделя: осадков станет меньше, но похолодает

С понедельника, 23 ноября, характер погоды начнет меняться. Атмосферное давление постепенно повысится, а количество осадков сократится.

В начале недели местами еще возможны дождь и снег, но во второй половине недели синоптики допускают период без существенных осадков. Одновременно температура воздуха продолжит снижаться.

По предварительным прогнозам, в последние ночи ноября почти во всей Латвии установится мороз. В отдельных районах при ясном небе температура может опуститься ниже −5 градусов. Местами небольшая отрицательная температура сохранится и днем.

Когда в Латвии начнется метеорологическая зима

Синоптики не исключают, что уже на следующей неделе в отдельных частях страны начнется метеорологическая зима.

В отличие от календарной зимы, которая начинается 1 декабря, метеорологическая зима определяется по температуре воздуха. Она наступает, если среднесуточная температура держится ниже нуля не менее пяти дней подряд. При выполнении этого условия началом зимы считается первый из пяти дней.

Поэтому один морозный день или даже несколько холодных ночей еще не означают официального наступления метеорологической зимы. Для этого необходимо устойчивое понижение средней температуры за сутки.

Когда зима начиналась в предыдущие годы

В последние годы сроки наступления метеорологической зимы в Латвии заметно различались. В 2025 году она началась 23 ноября, а в 2024-м — только 4 декабря. В 2022 и 2023 годах метеорологическая зима наступила раньше — уже 17 ноября.

Таким образом, возможное начало зимы в последнюю неделю нынешнего ноября не стало бы необычным явлением для Латвии.

Впрочем, окончательная дата будет зависеть от того, насколько продолжительным окажется похолодание.

Что учитывать в ближайшие дни

Жителям Латвии стоит подготовиться к заметным переменам погоды. В выходные основные неудобства могут доставить осадки и сильный ветер, особенно на побережье. В начале следующей недели возрастет вероятность ночных заморозков и скользких дорог.

Тем, кто планирует поездки по стране, особенно в Видземе и восточных районах, стоит учитывать возможность снега и отрицательной температуры.

При этом прогноз на конец ноября остается предварительным и еще может измениться.

Пока наиболее вероятный сценарий — постепенное уменьшение количества осадков и усиление морозов в последние дни месяца.