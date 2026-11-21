Сегодня, 21 ноября, исполняется 13 лет со дня одной из самых страшных трагедий в истории независимой Латвии. В 2013 году в рижском микрорайоне Золитуде обрушилась крыша супермаркета Maxima. Погибли 54 человека, в том числе трое спасателей.

Каждый год в этот день на месте трагедии собираются родственники погибших, пострадавшие и жители Риги, чтобы почтить память жертв катастрофы.

Летом 2026 года на улице Приедайнес, 20А, открылся Сад памяти, посвящённый погибшим.

В центре мемориального пространства установлены 54 зеркальные сферы из полированной нержавеющей стали разного размера. Каждая символизирует одну оборвавшуюся жизнь.

Территорию окружают зелёные насаждения, а прилегающий линейный парк соединяет мемориал с городской средой. По замыслу авторов, это пространство должно стать местом тишины, памяти и размышлений.

Что произошло 21 ноября 2013 года?

Вечером 21 ноября в супермаркете Maxima в Золитуде обрушились конструкции крыши. Под завалами оказались покупатели и сотрудники магазина.

Во время спасательной операции произошло ещё одно обрушение, в результате которого погибли трое сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

Всего катастрофа унесла 54 жизни, ещё несколько десятков человек получили тяжёлые травмы.

Строительные эксперты установили, что причиной трагедии стали ошибки в расчётах нагрузок на конструкции крыши.

Судебное разбирательство продолжается до сих пор

Несмотря на прошедшие 13 лет, окончательная точка в уголовном деле о трагедии так и не поставлена.

Суды первых двух инстанций признали виновным только инженера-строителя Ивара Сергетса. Ему назначили многолетний срок лишения свободы, обязали выплатить 5,5 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда и запретили на определённое время работать по профессии.

Однако приговор до сих пор не вступил в законную силу. Дело вновь рассматривается в Рижском окружном суде. Помимо Сергетса, обвинения предъявлены ещё нескольким фигурантам.

Следующее судебное заседание назначено на 24 февраля 2027 года.

Спустя 13 лет трагедия в Золитуде остаётся незаживающей раной для Латвии, а семьи погибших продолжают ждать окончательного судебного решения.

_Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич возложил цветы к мемориалу памяти о погибших в трагедии в Золитуде. _