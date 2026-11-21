За минувшие сутки в Латвии произошло 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек. В нескольких случаях для освобождения людей из повреждённых машин спасателям пришлось использовать специальное оборудование, сообщает агентство LETA.

В пятницу, 20 ноября, в 7:45 спасатели получили вызов в Платонскую волость Елгавского края, где столкнулись три легковых автомобиля.

Один человек оказался заблокирован в машине. Чтобы его освободить, спасателям пришлось применить гидравлические инструменты. Пострадавшего передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Ещё два человека смогли самостоятельно выбраться из автомобилей до прибытия спасателей.

Ещё одна серьёзная авария произошла ранним утром субботы, 21 ноября, в Бренгульской волости Валмиерского края.

Незадолго до пяти часов утра легковой автомобиль попал в ДТП и опрокинулся на бок. Находившийся внутри человек не мог самостоятельно выбраться из машины.

Спасатели вновь применили гидравлическое оборудование, освободили человека и доставили его к автомобилю скорой помощи. Работы на месте происшествия завершились в 6:20.

По данным Государственной полиции, из 148 зарегистрированных за сутки ДТП сразу 88 произошли в Риге и её окрестностях.

Всего в авариях пострадали семь человек, в том числе двое пешеходов.

сделай фото Ещё одна серьёзная авария произошла ранним утром субботы, 21 ноября, в Бренгульской волости Валмиерского края.

Незадолго до пяти часов утра легковой автомобиль попал в ДТП и опрокинулся на бок. Находившийся внутри человек не мог самостоятельно выбраться из машины.

Спасатели вновь применили гидравлическое оборудование, освободили человека и доставили его к автомобилю скорой помощи. Работы на месте происшествия завершились в 6:20.

По данным Государственной полиции, из 148 зарегистрированных за сутки ДТП сразу 88 произошли в Риге и её окрестностях.

Всего в авариях пострадали семь человек, в том числе двое пешеходов.