Информация о том, что конкретный человек находится в больнице, считается сведениями о пациенте, даже если при этом не раскрываются его диагноз или ход лечения. Поэтому, прежде чем предоставлять такую информацию, больница должна установить, кто её запрашивает и имеет ли этот человек право её получить. Об этом разъясняет Государственная инспекция данных (DVI).

В инспекции отмечают, что предоставлять информацию о пациенте по телефону не запрещено. Однако установить личность звонящего по телефону может быть сложнее, чем при личном обращении. Поэтому больница должна разработать порядок идентификации звонящих и оценки возможности предоставления запрашиваемой информации.

Сотрудник больницы может задать дополнительные вопросы, чтобы убедиться в личности звонящего и его связи с пациентом. Названные звонящим персональные данные пациента могут помочь при такой проверке, однако достаточно ли этих сведений — необходимо оценивать в каждом конкретном случае, подчёркивают в DVI.

При этом порядок предоставления информации и идентификации звонящих может различаться в разных больницах. Однако внутренние правила больницы не заменяют предусмотренных законом оснований для разглашения информации. Поэтому даже после установления личности звонящего необходимо проверить, имеет ли он право получать сведения о пациенте.

Если во время телефонного разговора невозможно с достаточной уверенностью установить эти обстоятельства, в предоставлении информации могут отказать. В таком случае можно попросить больницу объяснить, каким образом подтвердить свою личность и право на получение сведений.

Как узнать, в какую больницу доставили человека?

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) предоставляет для этого информационный телефон 6733 7750, который работает по будням с 8:30 до 17:00.

Согласно установленному NMPD порядку, информацию по этому номеру предоставляют человеку, которого пациент заранее указал в качестве контактного лица на портале E-veselība.

Позвонив по этому номеру, можно выяснить, поступал ли вызов скорой помощи к конкретному человеку, в какую больницу его доставили и в какой день это произошло.

При этом информацию о диагнозе или ходе лечения по данному телефону не предоставляют.

В DVI подчёркивают, что речь идёт о правилах конкретной услуги NMPD, которые не распространяются автоматически на порядок предоставления информации во всех больницах.

Кого можно указать контактным лицом?

Государственная инспекция данных призывает жителей проверить раздел «Контактные лица» (Kontaktpersonas) в своём профиле на портале E-veselība и указать людей, с которыми при необходимости следует связаться.

Это необязательно должен быть родственник — контактным лицом может быть, например, близкий друг.

В то же время DVI подчёркивает, что указание контактного лица не означает автоматического предоставления ему полномочий принимать вместо пациента все решения, связанные с лечением.