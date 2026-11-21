На усиленную охрану латвийско-белорусской границы планируют направить почти 512 тысяч евро. Причём деньги возьмут из бюджета Академии внутренней безопасности, где в этом году оказалось меньше студентов, чем ожидалось, сообщает LETA.

Согласно проекту распоряжения МВД, на покрытие расходов пограничников, полиции и спецслужб выделят 511 877 евро.

Большая часть суммы — 475,5 тысячи евро — пойдёт на оплату работы сотрудников, охранявших границу в октябре. Деньги необходимы для компенсации сверхурочных, ночных смен, работы в условиях повышенного риска, а также расходов на командировки, питание и топливо.

Из этой суммы 373 тысячи евро получит Государственная пограничная охрана, 90,5 тысячи — Госполиция, почти 12 тысяч — Служба государственной безопасности.

Ещё 36,4 тысячи евро предусмотрены на дополнительные выплаты сотрудникам.

Откуда взялись свободные деньги?

Оказалось, что Академия внутренней безопасности в этом году не освоит почти 598 тысяч евро. Причина проста: студентов набрали значительно меньше, чем планировали.

В сентябре вместо ожидаемых 329 человек на обучение поступили лишь 214. В результате часть средств осталась невостребованной, и теперь её предлагают направить на охрану границы.

Ситуация на границе остаётся напряжённой

Правительство Латвии продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до конца 2026 года. Причина — продолжающееся миграционное давление.

Масштабы проблемы остаются значительными. В 2025 году пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения границы. Годом ранее таких случаев было 5388, а в 2023 году — 13 863.

Миграционный кризис на латвийско-белорусской границе продолжается с августа 2021 года.