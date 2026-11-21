Должен ли пассажир, выбирая более дешёвый авиабилет, рассчитывать и на меньшее человеческое отношение? Такой вопрос после полёта с лоукостером Ryanair задала в социальной сети “Threads” одна мама. Её публикация вызвала дискуссию о том, насколько авиакомпания должна учитывать потребности семей.

Женщина рассказывает, что 11 ноября летела из Малаги в Ригу вместе со своим пятилетним сыном. Им автоматически были назначены места 6C и 6D. Они находятся в одном ряду, однако каждое — по своей стороне прохода.

“Ryanair, неужели человечность тоже стала платной услугой? Сегодня, 11 ноября, во время полёта из Малаги в Ригу я столкнулась с очень неприятной ситуацией. Мне и моему пятилетнему сыну Ryanair автоматически назначил места 6C и 6D. В одном ряду, но каждому по своей стороне прохода”, — указывает женщина в публикации.

Мама подчёркивает, что для сына это был лишь второй полёт в жизни и ему всего пять лет. Конечно, ребёнок хочет сидеть рядом с мамой, а не по другую сторону прохода.

“Я обратилась к стюардам с просьбой помочь, однако получила ответ, что всё в порядке, потому что мы сидим в одном ряду. А если я хочу что-то изменить, то должна решать это сама. Конечно, всё ок, у меня нет проблем обратиться к людям. Я обратилась к другой пассажирке, которая, к счастью, проявила больше понимания и человечности, чем экипаж авиакомпании. Но могло быть и иначе. Я понимаю, что Ryanair — лоукостер. Но с каких пор низкая цена билета означает также низкий уровень отношения и человечности?” — пишет женщина.

Публикация женщины вызвала широкую дискуссию. Часть комментаторов считает, что ситуацию следовало решить без лишних сложностей, позволив матери и маленькому ребёнку сидеть рядом.

“Никогда не было проблем, покупаешь место, где хочешь, и сидишь”, — пишет одна комментаторша. Другая, в свою очередь, отмечает, что сама всегда покупает места так, чтобы семья могла быть вместе и ребёнок сидел у окна.

Несколько человек считают, что пятилетний ребёнок должен находиться рядом с родителем. Одна комментаторша пишет: “Логично, что ребёнок хочет сидеть рядом с родителем! И так и должно быть!”

Однако не все согласны с возмущением женщины. Часть комментаторов указывает, что 6C и 6D — это соседние места в одном ряду, их лишь разделяет проход. Один пользователь считает, что в данном случае это “крик без формального повода”, поскольку места были назначены в соответствии с правилами.

Но ещё один человек напоминает, что у пассажиров есть возможность за дополнительную плату выбрать конкретные места. “Почему кто-то, кто заплатил за своё место, должен отдавать его кому-то другому, кто за него не платил?” — спрашивает одна комментаторша.

Женщина утверждает, что руководствовалась указанным на сайте Ryanair

Женщина поясняет, что перед полётом рассматривала возможность купить места, однако на сайте авиакомпании и в информации о бронировании указано, что детям до 12 лет места предоставляются рядом с одним из родителей.

Она подчёркивает, что не хотела экономить за счёт комфорта ребёнка, а лишь полагалась на порядок, указанный авиакомпанией.

Одна комментаторша отмечает, что в подобных ситуациях можно обратиться к экипажу и попросить помощи, а после полёта заполнить опрос об удовлетворённости клиентов авиакомпании или подать жалобу. На это автор публикации отвечает, что до сих пор редко писала жалобы, однако, если речь идёт о детях, на этот раз, возможно, сделает это.

В комментариях люди рассказывают о похожих ситуациях во время полётов с детьми. Одна женщина пишет, что во время семейного рейса с easyJet ей с детьми был выделен один ряд, но каждому — своя сторона. Её пятилетней дочери это не особенно понравилось, однако семья обсудила ситуацию, и дети это приняли.

Ещё одна комментаторша делится опытом полётов с Norwegian — её семье и без предварительной покупки мест всегда удавалось сидеть вместе. А в сентябре, во время полёта в Турцию семьёй из семи человек, сотрудники авиакомпании у выхода на посадку помогли вручную переставить места, чтобы все находились рядом: “Даже без покупки мест у меня никогда не было такой проблемы с Norwegian. Летаем регулярно, и нас всегда сажают рядом, даже если я регистрируюсь в последний момент. В сентябре мы летели семьёй в Турцию (7 человек). И младшего брата (13 лет) система посадила в другое место. У выхода на посадку сотрудники вызвали нас, чтобы вручную переместить места и чтобы мы все были вместе. Так что покупка мест — не единственное решение проблемы. Это зависит от авиакомпании”.

Тем временем один комментатор напоминает, что правила о том, какие места в авиации считаются расположенными рядом, устанавливает Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), и 6C и 6D в одном ряду соответствуют этим требованиям.