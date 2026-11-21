В субботу, 21 ноября, жителей Латвии ожидает не самая приятная погода: дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Особенно ненастно будет в Курземе и Видземе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня небо преимущественно останется затянутым облаками. Во многих районах пройдут дожди и мокрый снег, причём наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе и Видземе.

Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер. Однако на побережье он заметно усилится — порывы могут достигать 15–18 метров в секунду.

В Риге также ожидается пасмурная погода с периодическими дождями и мокрым снегом. В северной части столицы порывы юго-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Воздух в столице прогреется до +3…+4 градусов.