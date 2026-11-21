По оценкам Центра исследования диаспоры и миграции Латвийского университета, в мире проживает примерно 420 000 человек, являющихся гражданами или бывшими гражданами Латвии.

Внешнеполитическое ведомство Латвии отвечает за проведение политики в отношении диаспоры наряду с целым рядом других ведомств.

Характерно, что в приведённом списке первое место занимает Министерство обороны: мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, постоянно проживающие за границей, подлежат обязательному призыву на Службу государственной обороны.

В переходный период действовала отсрочка для тех, кто задекларировал своё постоянное место жительства за рубежом в Управлении по делам гражданства и миграции. Однако начиная с призывной кампании 2027 года сие исключение отменяется — повестки будут рассылаться по принципу случайной выборки (лотереи) гражданам-мужчинам, в том числе проживающим за границей.

Медкомиссию нельзя пройти за границей — для этого нужно приехать в Латвию. За неявку без уважительной причины до принятия решения о призыве применяется предупреждение или административный штраф до 350 евро (на практике при первом нарушении часто выписывают около 100 евро).

Неявка к месту несения службы после принятия решения о призыве грозит уже штрафом от 50 до 5000 евро. Неуплаченные штрафы передаются судебным исполнителям, которые могут заблокировать счета в латвийских банках, а также взыскать долг через механизмы трансграничного взыскания в странах ЕС.

Кроме того, Военная полиция получает право задержать уклониста и принудительно доставить его в воинскую часть. Разумеется, находясь за границей, человек не будет экстрадирован ради срочной службы. Однако при пересечении границы Латвии система пограничного контроля может зафиксировать статус уклониста, и его, тёпленького, передадут служивым!

Чтобы не доводить до нехорошего, чины Минобороны уже сейчас разъезжают по миру, агитируя молодёжь записываться в ряды Национальных вооружённых сил. А что, хорошая идея для командировки, к примеру, в Великобританию, Францию или США.

Кстати: Насколько велик интерес латвийцев, живущих за рубежом, к политической жизни своей родины, наглядно продемонстрировали октябрьские выборы в Сейм. В них приняли участие только 11,63% зарубежных избирателей!