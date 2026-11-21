За прошедшую рабочую неделю топливо подешевело во всех трёх столицах стран Балтии. Однако разница в ценах между Ригой, Вильнюсом и Таллинном остаётся существенной.

Самый дешёвый бензин 95-й марки сейчас продаётся в Таллинне, а вот дизельным топливом выгоднее заправляться в Риге. Самые высокие цены на оба вида топлива зафиксированы в Вильнюсе.

Сколько стоит топливо в столицах Балтии?

В Риге на автозаправочной станции Circle K на улице Краста литр бензина 95-й марки в пятницу, 20 ноября, стоил 1,716 евро. За неделю цена снизилась на 1,8%. Дизельное топливо подешевело на 0,2% — до 1,985 евро за литр.

В Вильнюсе на заправке Circle K на проспекте Саванорю бензин стоил 1,739 евро за литр, что на 3,9% меньше, чем неделей ранее. Дизель подешевел на 0,5%, но остался самым дорогим среди трёх столиц — 2,199 евро за литр.

В Таллинне бензин 95-й марки за неделю подешевел на 2,9% — до 1,679 евро за литр. Дизельное топливо снизилось в цене на 2,7% и стоило 1,994 евро за литр.

Таким образом, литр бензина в Таллинне обходится на 3,7 цента дешевле, чем в Риге, и на 6 центов дешевле, чем в Вильнюсе.

А вот владельцам дизельных автомобилей выгоднее заправляться в латвийской столице. В Риге литр дизеля стоит на 21,4 цента дешевле, чем в Вильнюсе. При заправке 50-литрового бака разница достигает 10,70 евро.

А что с автогазом?

Самый дешёвый автогаз также продаётся в Таллинне — 1,057 евро за литр. За неделю его стоимость снизилась на 0,3%.

В Риге автогаз подешевел на 0,8% — до 1,135 евро за литр.

В Вильнюсе ситуация противоположная: за неделю цена выросла сразу на 5,7% и достигла 1,119 евро за литр.

В итоге Таллинн оказался самым выгодным городом для заправки бензином и автогазом, Рига — дизельным топливом, а Вильнюс остаётся самой дорогой столицей Балтии по стоимости бензина и дизеля.

При этом речь идёт о ценах на отдельных заправках Circle K. На других АЗС стоимость топлива может отличаться.