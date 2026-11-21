Необычную ситуацию после доставки еды пережил суши-бар “Mori” в Агенскалнсе. Заказ одного клиента был доставлен с вскрытой упаковкой, более того — часть суши исчезла. Представитель ресторана в социальной сети “Threads” поделилась полученными клиентом фотографиями и выразила недоумение по поводу произошедшего.

“Хотите очередную жемчужину от курьера доставки? Плакать или смеяться?” — начинает свой пост представитель “Mori”.

Она поясняет, что ресторан получил заказ, который клиент оформил через платформу доставки “Wolt”. После получения еды клиент отправил фотографии, на которых видна открытая упаковка и отсутствующая часть заказа.

“Пакет вскрыт, часть суши исчезла. По фотографиям выглядит так, будто кто-то по дороге пообедал,” — пишет женщина.

Представитель ресторана не скрывает недоумения по поводу случившегося и спрашивает, какова могла быть причина такого поступка. Неужели кто-то надеялся, что клиент не заметит вскрытый пакет и недостающую еду, или же доставщик думал, что вину возьмёт на себя сам ресторан?

Пост вызвал обсуждение и в комментариях. Один пользователь с юмором предположил, что суши были настолько вкусными, что даже курьер не смог удержаться.

В свою очередь, другой указал, что клиент мог вскрыть пакет уже дома и съесть часть заказа. Однако представитель суши-бара с таким предположением не согласна:

“Думаете, в нашем обществе всё настолько плохо? Мы ежедневно видим, как эти люди относятся к заказу! Я каждого прошу не трясти его и класть в сумку аккуратно. Пакет мы закрываем так, чтобы внутрь нельзя было попасть.”

Она также указывает на трудности, с которыми сталкиваются небольшие предприятия общественного питания, сотрудничая с платформами доставки.

“Но эти платформы захватили весь рынок, и нам, маленьким, без этих доставок не выжить, поэтому, к сожалению, приходится наблюдать всякие ужасы уже в момент, когда забирают отправление. Поэтому я больше верю клиенту,” — пишет женщина.

Другие пользователи признались, что из-за неприятного опыта больше не пользуются услугами “Wolt” и “Bolt”. Один из комментаторов пишет, что заказанная еда порой задерживается так долго, что уже остывает и перестаёт быть вкусной. Тем временем другие добавляют, что быстрее и проще самому съездить за заказом.