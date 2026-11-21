В субботу, 28 ноября, Юрмала превратится в огромную праздничную площадку. Здесь откроется Фестиваль света с масштабными 3D-проекциями, лазерными шоу, концертами и сотнями украшенных ёлок. Как сообщает Юрмальское самоуправление, праздник продлится до 10 января 2027 года.

Главные события развернутся в Майори. В 15:30 выступит Интарс Бусулис с Abonementa orķestris, а в 17:00 публику будет развлекать группа Bermudu divstūris. Для детей в Юрмальском культурном центре подготовили концерты Ukulele в 13:00 и 15:00.

Но настоящие чудеса начнутся с наступлением темноты. В 16:30 зажгут главную рождественскую ёлку высотой 18 метров — самую высокую за всю историю Юрмалы. А улицы Йомас и Турайдас украсят 217 маленьких ёлочек, создав самую длинную рождественскую аллею в Латвии. Каждую оформят по-своему: среди авторов украшений жители города, предприниматели, известные люди и творческие коллективы.

В 17:00 начнётся главное световое представление. Фасады Юрмальского культурного центра, гостиницы Jūrmala SPA Hotel и концертного зала «Дзинтари» превратятся в огромные экраны для трёхмерных видеопроекций.

В Дзинтарском лесопарке лазерными инсталляциями украсят смотровую башню. На улицах города появятся необычные световые объекты, которые создадут праздничную атмосферу.

Световые проекции и инсталляции можно будет увидеть ежедневно с 17:00 до 21:00 вплоть до 10 января.

В день открытия на улице Йомас заработает рождественская ярмарка, пройдут творческие мастер-классы, а на двух небольших сценах будут выступать музыканты.

С 5 декабря по 3 января в Дзинтарском лесопарке откроется домик Деда Мороза. Детей ждут встречи с рождественским волшебником, игры с гномами, концерты и мастер-классы. По выходным здесь будет работать праздничная ярмарка.

Ещё одним украшением станет интерактивный зимний сад света «Мечты», который откроется 12 декабря. Посетители смогут сами приводить в действие световые инсталляции. Сад будет работать до 3 января, кроме 24 и 31 декабря. Вход платный.

Праздник доберётся даже до общественного транспорта. С 28 ноября по Юрмале начнёт курсировать украшенный рождественский автобус, а один из вагонов Vivi на юрмальском маршруте получит праздничное оформление.