Недовольство жителей Латгалии политикой правительства вовсе не означает, что они хотят отделиться от Латвии. Сильного местного сепаратистского движения в регионе нет, заявил бывший министр обороны и иностранных дел Артис Пабрикс.

В подкасте агентства LETA «Kas tas vispār bija?!» директор Центра североевропейской политики Артис Пабрикс подчеркнул, что латгальская идентичность сама по себе не свидетельствует ни о поддержке Кремля, ни о желании изменить государственные границы.

«Мы не можем сводить любое недовольство правительством к ирредентизму или стремлению создать независимое государство. Если вы спросите жителей Риги, они тоже недовольны правительством», — отметил политик.

А если Рига не услышит Латгалию?

По словам Пабрикса, даже отдельные заявления о возможном отделении региона, если центральная власть продолжит игнорировать его проблемы, не обязательно следует воспринимать как реальную политическую программу.

Он напомнил, что жители Латгалии исторически поддерживали существование единого латвийского государства.

При этом бывший министр не исключает, что сепаратистские настроения могут искусственно подогреваться извне.

Что будет, если появятся «зелёные человечки»?

Пабрикс отдельно прокомментировал возможность появления в Латвии так называемых «зелёных человечков» — вооружённых людей, действующих в интересах иностранного государства.

По его мнению, подобные действия следует расценивать как агрессию, которой должны противостоять Национальные вооружённые силы, а не как проявление права местных жителей на самоопределение.

Политик также усомнился, что присоединение Латгалии к России помогло бы сохранить самобытность региона.

«Разве латгальскую идентичность больше уважали бы, например, если бы Латгалия присоединилась к России? Я сильно в этом сомневаюсь», — заявил он.

Таким образом, считает Пабрикс, недовольство жителей Латгалии решениями Риги не следует путать с сепаратизмом, а потенциальную угрозу региону необходимо оценивать прежде всего с точки зрения возможного внешнего вмешательства.