«У моего мужа есть ребёнок от первого брака. Всё время он платил назначенные судом алименты, но теперь произошли изменения:

Муж недавно перенёс серьёзную операцию. Пока получает пособие по временной нетрудоспособности, но не факт, что удержится на работе, поскольку она связана с физическими нагрузками, которые он уже не потянет по состоянию здоровья. В нашей семье тоже появился ребёнок, я нахожусь с ним дома. Моя мать, которая до сих пор немного поддерживала нас финансово, со следующего года уходит на пенсию и больше не сможет помогать нам так, как раньше.

Возможно ли в связи со всем этим уменьшить алименты на первого ребёнка? Что для этого нужно сделать? Читательница bb.lv»

Отвечает присяжный адвокат Рита ОЛЬХОВА (специализация — семейные споры, бракоразводные процессы, насилие в семье):

— Вопрос довольно распространённый, причём задают его даже не столько мужья, сколько жёны, чьи супруги выплачивают средства на содержание ребёнка, рождённого в предыдущем браке.

Хочу сразу подчеркнуть: с точки зрения закона размер алиментов совершенно не зависит от того, помогает ли новой семье плательщика кто-то со стороны. Размер алиментов зависит от объективных потребностей ребёнка, общего дохода и имущества семьи, в которой живёт ребёнок, а также доходов, имущества и возможных долговых обязательств того родителя, который должен платить средства на его содержание.

Минимальный размер средств, которые один из родителей обязан перечислять второму родителю на содержание их общего ребёнка, в Латвии определяется соответствующими правилами Кабинета министров и составляет 25% установленной в стране минимальной зарплаты — на содержание ребёнка в возрасте до семи лет и 30% минимальной зарплаты — на ребёнка в возрасте семи лет и старше. И это, подчёркиваю, тот самый минимум, ниже которого сумма средств на содержание ребёнка не может быть определена или снижена.

В современной судебной практике эти «минимальные алименты» назначаются только в исключительных случаях.

Например, если родитель, обязанный платить алименты, вообще потерял способность работать (скажем, в результате инвалидности) или по не зависящим от него причинам его доход настолько низок, что дети, родившиеся в новом браке, оказываются существенно обделены.

Но в подавляющем большинстве случаев, если человек не инвалид и знает, что у него есть дети, предполагается, что он обязан сделать всё, чтобы содержать их на нормальном уровне. Не хватает средств с одной работы — ищи и находи вторую, третью, ищи подработки.

Если у тебя есть образование (как минимум окончил школу), есть где жить, есть вторая семья, а тем более если ездишь на машине, позволяешь себе какие-то радости в виде загранпоездок и т. п., — значит, можешь и должен содержать всех, кого породил.

Да, лет десять назад существовала практика, когда недобросовестные отцы формально «уменьшали» себе официальный доход, и суд назначал им минимальный размер алиментов. Однако сейчас это так не работает: интересы ребёнка будут в приоритете.

И напоследок небольшое послание для дам, которым кажется, что прежний брак их супруга — это пройденный этап, а вот их семья — это важно, это по-настоящему.

Разумеется, ваша семья — это действительно важно. Однако если в предыдущем браке вашего супруга родились дети, то его обязательства по отношению к ним не менее важны, чем перед вашими общими детьми.