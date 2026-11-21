Протесты творческих трудящихся из-за мизерных окладов состоялись не так чтобы вовремя: до выборов надо было беспокоиться, а сейчас-то что. На акцию отреагировал Наурис Пунтулис, руководитель профильного ведомства и один из трёх министров Национального объединения в новом кабинете Андриса Кулбергса.

Появился проект «О затратах на персонал обществ капитала Министерства культуры», который ждёт согласования к 1 декабря.

Министерство культуры вняло нуждам интеллигенции и повысил государственные выплаты: Новый Рижский театр получит больше на 6%; Рижский цирк — на 5,5%; Латвийская национальная опера и балет — на 5%; Валмиерский драматический театр — на 4%; театр «Дайлес» — на 3,7%; Государственный академический хор «Латвия» — на 3,2%; Латвийский театр кукол — на 3%; Латвийский национальный симфонический оркестр — на 2,8%; Латвийский национальный театр — на 2,7%; Лиепайский симфонический оркестр — на 2,5%; Даугавпилсский театр — на 2,2%; Latvijas Koncerti — на 1%.

Для Rīgas filharmoniķi после завершения объединения Государственного академического хора «Латвия» и Латвийского национального симфонического оркестра предусмотрено увеличение на 6,3%.

А кто же остался без денюжки?

Методом исключения определяем: «забыли» всем известное культурное заведение в самом сердце Вецриги! Самое что ни на есть Valsts SIA (государственное ООО). Вот как оно о себе пишет в отчёте:

«В основе художественной деятельности театра лежит общая стратегическая цель, установленная Распоряжением Кабинета министров от 13 сентября 2022 года № 615 „О сохранении государственного участия в государственном обществе с ограниченной ответственностью «Рижский русский театр имени Михаила Чехова»“, а именно: сохранять, развивать и популяризировать традиции русского драматического театра, ставя спектакли на русском языке и обеспечивая их перевод на латышский язык, чтобы способствовать интеграции общества и стимулировать межкультурный диалог…»

В 2025 году «Чехов» поставил девять новых спектаклей, в том числе режиссёров Виестурса Кайришса, Лауры Грозы, Хейнрихса Арайса, Мартиньша Калиты, Дж. Дж. Джилинджерса. В нём работали 133 человека, в том числе 30 артистов.

И если уж переходить к финансовым показателям, то впервые с 2019 года было достигнуто превышение собственных доходов над дотациями. Год был завершён с прибылью 25 852 евро.

Однако из документов Минкульта явствует, что данного учреждения в составе ведомства попросту не существует. Хотя, вроде как, никакого решения правительства на сей счёт господин Пунтулис продемонстрировать не может.

Вполне вероятно, что бывший солист ансамбля военных строителей Прибалтийского военного округа «Звёздочка», а ныне министр культуры Наурис Пунтулис таким образом выказывает собственную «национальную стать». Ну а что скажут латышские режиссёры, столь славно потрудившиеся в «Чехове»?