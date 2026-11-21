В субботу, 21 ноября, во всех магазинах Narvesen в Латвии можно бесплатно получить светоотражатель. Акцию проводит торговая сеть совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD).

Всего планируется раздать 4000 светоотражателей двух видов с надписью «Spīdu un laistos» («Сияю и сверкаю»). Каждый желающий сможет получить один светоотражатель.

Акция проходит сегодня во всех торговых точках Narvesen по всей стране.

Почему это важно?

По данным CSDD, в 2025 году в Латвии в тёмное время суток погибли 36 пешеходов.

Без светоотражающих элементов водитель способен заметить человека на дороге лишь с расстояния 25–40 метров. А со светоотражателем или специальным жилетом пешеход становится заметнее в 5–10 раз.

Специалисты советуют крепить светоотражатель на хорошо видном месте, желательно на движущихся частях тела и со стороны, обращённой к проезжей части.

Раздача светоотражателей проходит в рамках осенней кампании CSDD «Nāvīgi stilīgi», направленной на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов в тёмное время суток.