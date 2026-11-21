Утром в субботу, 21 ноября, на отдельных участках государственных автодорог Латвии образовалась наледь, которая осложняет движение транспорта. Наиболее сложные условия наблюдаются в Курземе, а также в окрестностях Добеле и Даугавпилса, сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).