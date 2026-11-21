Утром в субботу, 21 ноября, на отдельных участках государственных автодорог Латвии образовалась наледь, которая осложняет движение транспорта. Наиболее сложные условия наблюдаются в Курземе, а также в окрестностях Добеле и Даугавпилса, сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Для улучшения дорожных условий скользкие участки обрабатывают противогололёдными материалами. К работам привлечена 31 единица зимней дорожной техники.
Движение затруднено на следующих участках основных государственных автодорог:
- Даугавпилсское шоссе (A6) — от Ницгале до Извалды;
- Лиепайское шоссе (A9) — от Циецере до Калвене;
- Вентспилсское шоссе (A10) — от Угале до Вентспилса;
- автодорога Гребнево — Резекне — Даугавпилс — Медуми (A13) — от Шпоги до Медуми;
- Даугавпилсская окружная дорога (A14).
На региональных дорогах сложные условия движения отмечаются в окрестностях Даугавпилса, Добеле, Тукумса, Талси, Кулдиги и Вентспилса.
В Latvijas Valsts ceļi призывают водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время на дорогу, выбирать скорость с учётом состояния покрытия и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями.
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