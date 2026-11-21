В пятницу, 20 ноября, в Риге произошло возгорание электрической розетки в общественном здании. Из-за задымления помещения пришлось покинуть четырём людям, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Вызов на улицу Фирса Садовникова поступил спасателям в 10:29. В одноэтажном общественном здании загорелась электрическая розетка. Хотя площадь возгорания была небольшой, дым успел распространиться по помещениям.

Ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Прибывшие спасатели обследовали помещения и проветрили здание. Работы завершились в 11:06.

Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 37 вызовов. Из них два были связаны с тушением пожаров, 23 — с проведением спасательных работ, ещё 12 оказались ложными.

В результате пожаров за сутки никто не пострадал и не погиб.