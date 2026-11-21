Решение строить в Адажи новый детский сад было неправильным, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель Адажской краевой думы Гатис Мигланс (Союз зеленых и крестьян).

Он пояснил, что число детей в Адажском крае больше не растет так быстро, и гораздо важнее было бы построить школу.

Мигланс добавил, что не хочет никого винить, потому что предыдущая дума приняла это решение до пандемии "Covid-19" и до войны. Тогда в Адажском крае была и высокая рождаемость, и большие очереди в детские сады.

"В то время это, возможно, было правильным решением. Но сейчас мы уже получаем сигналы от частных дошкольных образовательных учреждений, что детей становится меньше. Открыв новый детский сад, мы можем потопить эти частные предприятия", - сказал председатель краевой думы.

В настоящее время в очереди на место в детском саду стоят около 230 детей, а в новом детском саду будет 288 мест.

Начата разработка новой стратегии, чтобы понять, можно ли часть детского сада "Strautiņš" перевести в новое учреждение, а здание "Strautiņš" реконструировать и, возможно, преобразовать в начальную школу.

В настоящее время число жителей в Адажи растет совсем незначительно. За год число задекларированных жителей увеличилось примерно на 250 человек, а за последние два месяца прирост был очень небольшим - пять-шесть человек.