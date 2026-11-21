В воскресенье, 22 ноября, на востоке Латвии местами образуется тонкий снежный покров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье небо будет облачным, лишь местами на западе страны ожидаются прояснения. По всей Латвии пройдут осадки — дождь, мокрый снег, а в отдельных районах востока и снег. Там местами образуется тонкий снежный покров. В некоторых районах Курземе осадки будут более интенсивными.

На востоке страны местами ожидается туман, дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер. На побережье ожидается умеренный или умеренно сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0…+4 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, ожидается дождь, временами с мокрым снегом. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +2…+3 градуса.

Днём сохранится преимущественно облачная погода, на западе страны временами будут прояснения. Во многих районах пройдут дожди и мокрый снег, местами на востоке — снег, в результате чего кое-где образуется тонкий снежный покров.

Дороги будут скользкими, а до первой половины дня местами сохранится туман.

В воскресенье будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер. На побережье, а с первой половины дня и во внутренних районах страны ветер сменится на северный и северо-восточный. Температура воздуха повысится до +1…+6 градусов.

В Риге днём, как и ночью, временами ожидаются дождь и мокрый снег. Ветер сменится на северный и немного ослабеет. Воздух прогреется до +3…+4 градусов.