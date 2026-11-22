23 ноября 2026 года вспоминают шесть апостолов от 70-ти: Иродиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. День носил название Радион Ледокол, потому что к этому моменту начинал вставать лед.

В этот день наши предки освящали в храмах хлеб и соль, которые потом ели всей семьей и даже давали домашнему скоту. Считалось, что это должно помочь всем благополучно пережить зиму.

О чем вспоминают в Церкви 23 ноября 2026 года

Как и о многих раннехристианских святых, сведений о тех, чью память чтут сегодня, сохранилось немного. Известно, что все они жили в I веке, были верующими людьми, многое сделали для укрепления веры и все были призваны в служение ближайших учеников Иисуса — 70 апостолов. Расскажем вам те сведения, которые сохранились о них в истории.

Сосипатр был родом из Ахаии. Но проповедовал он в Иконии, а конкретно — на острове Керкире (ныне это остров Корфу). Он был избран епископом, и будучи ярким проповедником, обратил в свою веру многих язычников, а потому обратил на себя пристальное внимание власти. Правитель острова велел заключить Сосипатра в тюрьму, но он продолжал проповедь и там. Через какое-то время правитель погиб, а новый решил казнить епископа. Но, когда тот вышел невредимым из кипящей смолы, сам уверовал и принял крещение от Сосипатра. А когда трагически умер сын правителя, епископ смог силой молитвы воскресить его. В итоге епископу достались все почести и уважение, он спокойно дожил до преклонных лет, проповедуя христианство, и мирно отошел к Богу в глубокой старости.

Олимп проповедовал в Риме, и там принял мученическую смерть — ему отсекли голову.

Куарт был епископом Бейрута, где обратил немало язычников в веру, и там же мирно скончался.

Тертий был родом и Коринфа. Предположительно, он переписал с оригинала послание Павла, а также перевел его на греческий язык. Он стал епископом Иконии после смерти Сосипатра, и там же принял мученическую смерть.

Ераст был близким учеником апостола Павла, как считается, именно после посещения тем Коринфа и проповеди его Ераст и уверовал. Он происходил из знатного греческого рода, имел должность эконома (хранителя казны) Коринфа, а потом занимал ту же должность в Иерусалимской церкви, где пребывал вместе с Павлом. Он проповедовал в Македонии. Затем он стал епископом Панеадким в северной Палестине, где дожил до глубокой старости и мирно скончался.

Иродион был родственником апостолу Павлу, о чем тот упоминал в своем послании римлянам. Он происходил из города Тарса, а потом стал епископом в городе Парасе. Иродион много миссионерствовал, и вот как-то в дороге на него напали язычники. Но он выжил и продолжил свою деятельность. Он дошел до Рима, где принял мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.

Смысл праздника

В этот день вспоминают нескольких святых, которые принимали активное участие в становлении Церкви.

Народные приметы погоды

— Если в этот день ненастье, то такая же погода будет еще долго.

— Иней утром — впереди морозы, а вечером иней — к снегопадам.

— Много снега в этот день — к теплой и мягкой зиме.

Что можно делать 23 ноября 2026 года

— Принято обязательно есть хлеб с солью.

— Хорошо помириться со всеми, с кем возникли ранее непонимания.

— Обязательно помочь бедным и больным.

— Нужно постараться в этот день больше времени провести с семьей.

— Можно также пригласить домой друзей на спокойные вечерние беседы.

Что нельзя делать 23 ноября 2026 года

— Не принято много гулять.

— Нельзя убираться в квартире и особенно — выносить мусор.

— Нельзя давать деньги в долг.

— Не советуют делать слишком дорогие покупки.

— Плохой день, чтобы посещать баню.