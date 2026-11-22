Моя собеседница жила в мировых столицах, а теперь с шестилетней дочкой — в тихой Юрмале. Божена Рынска прославилась светской журналистикой, годами описывала нравы VIP-Москвы, выпустила книгу, вступила в конфликт с властями и в 2022 году уехала в Латвию. Сегодня мы говорим о другом — о детях, семье, воспитании, школе и о том, что человек уносит с собой из прежней жизни.

«Ленинград — холодный город»

— Что из собственного опыта вы хотели бы передать дочери Жене? А от чего уберечь?

— От мужчин. Увы, природа сконструировала нас по-разному. Мужчины полигамны, женщины моногамны. Мужчинам, особенно молодым, как правило, нужен секс, а не отношения. До 40 лет у многих вообще нет особенной потребности в постоянной близости. А женщинам нужны отношения, привязанность. Мы с мужчинами хотим разного. И это источник страданий. Мужчины ранят, иногда страшно ранят.

Я бы очень хотела уберечь её от этой боли. Поэтому прежде всего — образование, профессия, карьера. Мне нужно поставить её на ноги, чтобы Женя никогда не оказывалась в зависимости от мужчины.

— Но не рано ли в шесть лет об этом думать?

— О мужчинах рано, об образовании — в самый раз. Очень простая мысль: чтобы выжить, просто выжить, нужно что-то уметь, нужно иметь профессию, нужно научиться зарабатывать.

Вот ей нравится фотографировать. А её папа, Игорь, был замечательным фотографом. Действительно очень талантливым. Как только она немного подрастёт, я отдам её учиться фотографировать. Чтобы уже в старших классах она могла что-нибудь снимать за деньги. Не обязательно шедевры. Кому-то фотографии для Инстаграма, кому-то вещи для eBay или Andele Mandele. Пусть заработает 20 евро, 50. Важно само ощущение, что ты умеешь что-то делать и за это тебе платят.

— Во сколько у неё появился первый смартфон?

— iPad появился в четыре года, но с ограничениями. Ей разрешалось смотреть «Фиксиков», «Смешариков» и «Бодо Бородо». Сейчас по просьбе учительницы мы перевели iPad на немецкий. Родительский контроль, разумеется, стоит.

Вообще я считаю, что вред мультфильмов сильно преувеличен. Вопрос в том, что ребёнок смотрит. Есть совершенно идиотские мультики, а есть такие, от которых пользы больше, чем от некоторых уроков.

Божена и Женя.

Мы как-то приехали в Италию к Айдан Салаховой. Жене было четыре года. Повели её смотреть Пизанскую башню. И вдруг ребёнок начинает рассказывать мне про эту башню. Я изумилась: откуда ты это знаешь? Оказывается, «Бодо Бородо» рассказал.

Или вот яблоко. Она откусила яблоко, оставила, оно потемнело. И Женя мне задаёт загадку: что случилось с яблоком? Я позорно молчу. И она мне начинает объяснять про окисление железа. Шестилетний ребёнок!

— «Маша и Медведь» у вас под запретом?

— Она его даже не видела. Я не понимаю, чему хорошему этот мультфильм может научить. Медведь ведёт себя по отношению к Маше прекрасно, а Маша по отношению к нему — отвратительно. Безобразничает, мучает, совершенно не считается с другим существом. И всё это подаётся как нечто забавное. А я не хочу, чтобы моя дочь так себя вела.

— Почему вы выбрали для Жени именно немецкую школу в Риге?

— Потому что я думаю о её будущем. У меня нет денег, чтобы оплатить ей Оксфорд или Гарвард, как муж оплачивал своим старшим детям. Значит, ей придётся получать хорошее образование бесплатно или за очень небольшие деньги.

В Германии, Австрии огромный выбор государственных университетов, где можно учиться на немецком. С английским бесплатных вариантов гораздо меньше. Да и вообще мы европейские люди, и немецкий язык для жизни в Европе чрезвычайно полезен. Поэтому немецкая школа.

— А вы сами любили ходить в школу в Ленинграде?

— Я обожала учиться. В первом классе учительница сказала моей бабушке, что никогда не видела ребёнка с такой страстью к знаниям. А потом школа эту страсть во мне благополучно вытравила.

Всё моё детство — это холод, усталость, крики матери и бесконечная дорога. Мы жили в Озерках, а училась я в центре. Вставать приходилось в шесть утра, потом тащиться на 103-м автобусе полчаса до метро «Политехническая». Потом ещё полчаса на метро. Я этот автобус до сих пор вспоминаю с ужасом. Он ходил редко. Ждать на остановке долго, и всё это в темноте и холоде. Давка в сто третьем была чудовищная, меня оттирали от двери, ещё и не влезешь, а в девять надо быть в школе.

Ленинград же — холодный северный город. Я помню своё детство как сплошной холод, и физический — на промозглой остановке, и душевный. И хроническое недосыпание. Хочу спать, и холодно. А дома ещё и страшно: мать шваркается.

При этом моя бабушка жила недалеко от моей первой школы и от последней. В самом центре, на Некрасова, 60, рядом с Некрасовским рынком. Это знаменитый дом 1912 года, один из первых жилищных кооперативов Петербурга. У бабушки была огромная комната с тремя окнами. Логично было бы в этой комнате сделать ремонт — а то в последний раз его делали в 50-м году, к рождению мамы, — и поселить меня там. Я бы и высыпалась, и до школы десять минут. Хотя бы по будням с любимыми бабушками.

Но после ночёвок у бабушек я покрывалась огромными красными пятнами. Считалось, что у меня аллергия на перину. А потом оказалось, что у бабушек клопы. Причём это я одного поймала и доказала. До этого мне не верили. Почему других эти клопы не кусали — не знаю. А у меня очень сильная реакция на укусы насекомых — гистамина много. Но это же была решаемая проблема! Сделать ремонт, вывести клопов — и ребёнок жил бы рядом со школой. Но нет, годами меня пытали 103-м автобусом.

Самое главное чувство от детства: родителям меня вообще не жаль. На удивление. Бабушка, как выяснилось потом, когда я прочла её дневники, всё понимала. Но защитить меня не могла — боялась матери. А у Жени, бедной, рядом даже бабушки нет. Одна дёрганая мать, которая с трудом вывозит эмиграцию.

Я очень хотела, чтобы Женя жила рядом со школой, чтобы не мотать ребёнка. Помню свой холод и недосып. Но вышло, что я буквально повторила своё детство. Мы живём в Юрмале. Дом продать не можем, к нему привязан ВНЖ. Купить квартиру в Риге рядом со школой не можем: тем, у кого есть российское гражданство, покупать недвижимость в Латвии нельзя. Правда, Женя не на 103-м автобусе — проклятии моего детства — мотается. Но всё равно бедный ребёнок устаёт ездить из Юрмалы в Ригу. Да и бабушек у неё тут нет, они в Москве и Петербурге, сюда им визы не дадут.

Сама история квартиры бабушек — светлого пятна моего детства — весьма примечательна. Мой прадед участвовал в Кронштадтском восстании 1921 года. Его расстреляли. Семьи кронштадтцев высылали в Череповец. И когда прабабушка с маленькой бабушкой вернулись из ссылки, её приютили знакомые немцы, жившие в этой квартире. Отдали ей комнату, чтобы избежать уплотнения. Они же научили бабушку немецкому языку. Так она стала германистом. После войны шесть лет работала в Германии военным переводчиком. В частности, допрашивала заключённых в тюрьме Шверина, среди которых были высокопоставленные немецкие военные.

И вот о чём я страшно жалею: я не расспросила её как следует. Ведь она общалась с этими людьми непосредственно после войны. Мне было бы невероятно интересно узнать её впечатления: что это были за люди? Как они сами объясняли себе случившееся? Как им вообще пришло в голову на нас напасть?

Бабушка вела дневники всю жизнь. Все сохранились, кроме записей за 1946–1951 годы. Их она уничтожила — тот самый немецкий период. Об этом мне рассказала её ближайшая подруга с первого класса Иночка Штейн, которая пережила бабушку на два года. Она так и сказала: «Нина испугалась и порвала все дневники». Представляете, какой исторический материал пропал?

«Я абсолютный гуманитарий»

— А откуда пошла ваша фамилия?

— Рынский — это фамилия моего отца. Папа говорил, что она австрийского происхождения, а я ему не верила. Я накопала в документах местечко Рыня под Бобруйском, в Белоруссии. Мне казалось, что предки отца оттуда. Потом я занялась генеалогией. Сейчас ведь закачали в сеть метрические книги, можно многое проверить. И выяснилось, что Рыня к нашим евреям отношения не имеет. Там жили славяне, поляки, белорусы. По фамилии Рыненские. Это было не местечко, и никаких Рынских я там не обнаружила. А семейная линия действительно ведёт в Галицию. И «рынский» — это название старинной денежной единицы, рейнского гульдена. И впервые фамилия Rynsky среди еврейских фамилий зафиксирована именно там. Так что папа, похоже, был прав, а я зря над ним насмехалась.

— Какие места в Ленинграде вы любили больше всего?

— Улицу Петра Лаврова, нынешнюю Фурштатскую. Мы шли по ней от «Чернышевской» к нашей физматшколе № 239. Я эту улицу обожала. И вообще весь район: Кирочная, Гангутская, окрестности Летнего сада. Для меня это был настоящий Петербург. В отличие от наших унылых Озерков.

— А кинотеатры?

— «Спартак», конечно! Он был буквально рядом со школой. Мы ходили туда после уроков, а иногда нас даже отпускали с занятий, если показывали что-нибудь выдающееся. Я там видела «Серенаду Солнечной долины», бергмановскую «Земляничную поляну», «Фуэте» с Васильевым и Максимовой, «Генералов песчаных карьеров». Феллини смотрели, «Великолепную семёрку». Потрясающе, конечно: вышел из школы, даже улицу переходить не надо — соседняя дверь, и вот вся сокровищница мировой кинокультуры.

— Поэтому вы потом пошли учиться на режиссёра?

— Сначала я поступала в Москву на сценарный и поступила, но в силу обстоятельств вернулась в Питер и поступила на театральную режиссуру. Но там было очень тяжело, чудовищный график, при этом я же физически слабая, мне такие нагрузки не потянуть, образование слабое и бессмысленное.

Сейчас, когда мне 50 и у меня самой ребёнок, думаю, как бездарно родители распорядились моими способностями. Отцу наплевать было, а мать решила делать из меня математика по своему подобию. А я абсолютный гуманитарий! И это с раннего возраста было видно. Математику ненавидела, терпеть не могла. Меня ею перекормили, перепрессовали, изнасиловали этими олимпиадными задачами.

При этом я с детства прекрасно писала сочинения. Читала запоями, просто одержимо. Любила французский язык. На этом надо было сосредоточиться. За сочинения меня не хвалили, литературные способности никак не развивали. Французский я вот только сейчас доучиваю, спустя полвека.

Меня в пять лет считали вундеркиндом. Я читала наизусть «Медного всадника». Все вокруг понимали, что ребёнок одарённый. Но ни в кружок при Эрмитаже меня не отдали, а туда все приличные питерские дети ходили, ни в английскую или французскую школу. И я хочу не повторить ошибок родителей со своей дочерью. Надо отталкиваться от её способностей, от её выбора, а не от своего видения, кем бы стать ребёнку. Вот что нравится, в ту сторону и идём.

И я до сих пор не могу простить отца за полное отсутствие попыток улучшить жизнь семьи. Например, почему он не попытался заработать на квартиру в более удобном месте? Родители с помощью моей бабушки по маминой линии купили кооператив в ужасной транспортной дыре, далеко даже от метро «Политехническая». Деньги занимали у знакомых мамы и бабушки. Родители отца — состоятельные люди из Куйбышева, работавшие в оборонке, — нам не помогли. Но отец — молодой, здоровый мужчина, не инвалид. Можно было летом поехать в стройотряд. Можно было писать диссертации на заказ — тогда этим многие подрабатывали. Да мало ли чем можно было заработать, чтобы вытащить семью в нормальные условия.

Но отец спокойно смотрел на наши мучения у чёрта на рогах — мать устаёт мотаться, ребёнок из-за транспорта и давки все вирусы страны на себя цепляет, сплошные ОРВИ. Бабушкам приходится по часу к нам добираться, чтобы маме помогать. А папенька спокойно на это смотрит, и ему нигде не жмёт. Я привыкла к женщинам, которые всё тащат на себе. Находят мужчин-захребетников. И вся ответственность — на женщинах. Дочь тоже видит, что я всё на себе везу. Ну и она, видимо, такой же вырастет. Пример перед глазами такой: тягловая лошадь, а на ней груз жизни. И так в нашей семье было, начиная с расстрела прадеда в 1921 году.

Кооператив родителей частично выплачивала моя пожилая бабушка. Преподавательница, мать-одиночка, которая сама всю жизнь прожила в коммуналке. Она оплачивала жильё взрослого здорового мужчины, своего зятя! Ну это же стыдоба. Взрослый мужик сидел на шее у женщин — и ничего, нигде не жало.

А потом родители завели второго ребёнка. Хотя у них не было ни денег, ни душевных сил даже на первого. Две пожилые женщины — бабушка и прабабушка — мотались из центра в нашу глухомань и нянчились с нами. Меня перевели в худшую в районе школу рядом с домом — для детей лимиты. Вокруг стояли дома, заселённые по городской очереди, пролетарии сплошные. И тут я, в четвёртом классе наизусть Мандельштама всего... Эти годы вспоминаю как ад. И вот там-то во мне окончательно убили желание учиться. Поэтому я старалась отдать Женю не в обычную школу, а в школу с детьми из того же теста. С детьми из того же социального круга.

Потом, слава богу, я получила диплом третьей степени на математической олимпиаде. Маме удалось устроить меня в 239-ю физматшколу. И хоть математика мне по-прежнему не давалась категорически, саму школу я обожала. Хоть опять и моталась по часу с утра, и опять проклятый автобус до метро. 239-ю люблю до сих пор. Там были замечательные дети, замечательные учителя, совершенно другая интеллектуальная среда. Я наконец оказалась среди своих.

Математика, однако, мне не давалась. Надо было маме, конечно, как-то договориться с преподавателями, чтобы мне натягивали тройки за красивые глаза, а я бы спокойно занималась литературой. Учительница литературы меня очень хвалила. У меня всегда была пятёрка, сочинения я писала прекрасно. Вот туда и надо было направлять мои способности. Ну очевидно же: растёт журналист или юрист. Но нет, мама считала, что если не физик и не математик, значит, никто.

«Она знает, кто такой Путин»

— Как вы считаете, у ребёнка должны быть обязанности по дому?

— Конечно. У нас есть домработница, но дочь Женя — такой же член экипажа нашего корабля, как все остальные. Она не пассажир первого класса, которого я обязана обслуживать. Если я убираюсь во дворе, она помогает мне держать мешки, собирать сосновые иголки. Делает то, что ей по силам. Поела — убери за собой тарелку и приборы в раковину. Я потом сама расставлю всё в посудомойке. Поиграла — убери игрушки. У неё есть отдельные ящики для разных игрушек, и я прошу, чтобы всё лежало на своих местах. Если занимается поделками, обрезки бумаги с пола должна собрать сама. Я сержусь, когда она оставляет за собой свинарник. Почему домработница должна тратить своё время на то, что шестилетний ребёнок прекрасно способен сделать самостоятельно? Никто не заставляет её драить унитазы. Но элементарный порядок за собой поддерживать надо.

— А Люсик, ваш корги, тоже на ней?

— Люсика кормит Женя. Это её обязанность. Конечно, если она приходит из школы совершенно без сил, покормлю я. Но в обычные дни — она. У нас вообще целый зверинец. Была даже своя дворовая ворона. Ходила по участку, как курица, совершенно домашняя. Потом куда-то исчезла. Может, испугалась нашей Бузяки, дворовой кошки, которую я 12 лет назад «укотовила». Хотя Бузяка сама мелкая, на ворону вряд ли решилась бы напасть. И чего ворона нас покинула? А ещё у нас дрозды. Вот эти просто бандиты. Сожрали весь урожай. Девять кустов красной смородины обнесли подчистую. Виноград сожрали, настоящий виноград! Чернику обожрали. У нас два черничных куста — не оставили ни ягодки. Всё птицам досталось.

— Вы обсуждаете с ребёнком такие сложные вещи, как Родина?

— Конечно. Женя умная девочка, с ней уже можно о многом говорить.

Она знает, что Россия напала на Украину. Знает, что её папа, хотя и родился в Москве, был украинцем по происхождению. Знает, кто такой Путин, и понимает, что из-за него мы всё потеряли. Она ведь помнит нашу прежнюю жизнь. Мы жили в Чигасове, в доме среди леса. Большой тёплый дом, две няни, всё устроено, всё привычно. Мы могли позволить себе гораздо больше, чем сейчас. Она прожила там до трёх с половиной лет и прекрасно всё помнит. Недавно в Москве расплакалась. Говорит: «Мне тут было хорошо».

И что я должна ей ответить? Что мы уехали, потому что захотели сменить обстановку? Нет. Она знает, почему мы уехали. Знает, что нельзя нападать на другую страну, нельзя убивать людей. Она видела некоторые кадры войны. Она понимает, что мы теперь живём не на родине. Что мы лишились дома, прежней жизни, привычного мира.

Она знает, что мы без Родины.

— Вы считаете Латвию дружественной страной для детей?

— Да. Прежде всего здесь безопасно. Я могу спокойно ходить с ребёнком по улицам. Мне нравится, что здесь нет того засилья исламистов, которое мы видим в некоторых крупных западноевропейских городах. Нет этих огромных, плохо интегрированных иммигрантских сообществ.

И здесь довольно комфортная среда для евреев. Для меня это важно. Я наполовину еврейка, и мне совершенно не хочется жить в атмосфере антисемитизма.

— У Жени тоже израильский паспорт?

— Да, как и у меня.

— Где она уже успела побывать за свои шесть лет?

— Она обожает Турцию, как все дети. Ещё была в Италии, Словении, Испании. В Испанию мы летали во время ковида делать генетический тест по распоряжению суда. В Германии была только транзитом, в аэропорту. В Израиле раз пять, наверное.

— Вам хватает культурной среды в Латвии?

— Мне не хватает хороших больших выставок. С выставками здесь не очень. Но Рига вообще высококультурный город. Прекрасная музыкальная жизнь, замечательные симфонические концерты, классическая музыка на очень высоком уровне. С кино тоже всё в порядке. А за выставками я летаю в Париж или Германию. Здесь же всё близко. Сел в самолёт — через пару часов уже в Париже.

— А на мамочкины форумы Божена Рынска ходит?

— Нет, не хожу. Я сейчас много читаю про синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Потому что, как выяснилось, у меня самой очень выраженный СДВГ. И я боюсь, что Женя могла его унаследовать. Причём по невнимательному типу. Она иногда так уходит в себя, что просто не слышит того, что ей неинтересно. Рассеянная, постоянно что-то забывает. Может в тапочках на улицу отправиться. Я пока не понимаю, что это — проявления СДВГ или просто папин характер. И хочу разобраться, прежде чем ставить ребёнку какой-либо диагноз.

— У неё сейчас полноценный первый класс?

— Абсолютно полноценный. Она очень умная девочка, ещё в садике её называли умняшкой. Но с организованностью у неё проблемы. Забывает вещи, отвлекается. И, конечно, сейчас ей трудно из-за немецкого. Она попала в школу, где почти всё преподавание идёт на языке, которым она пока плохо владеет. Это большая нагрузка.

— Многие родители говорят: нас учили иначе, нынешняя школа уже не та. А вам какая система больше нравится?

— Нынешняя. Безусловно. С нас в школе семь шкур драли. Но в результате очень многим отбили всякую охоту учиться. Мы школу ненавидели. Современные дети, конечно, гораздо больше балду пинают. Зато они любят школу. И, по-моему, это важнее, чем выучить таблицу умножения на два года раньше. Мне очень нравится нынешняя педагогика. Учитель старается понять, что происходит с ребёнком, а не просто добиться послушания.

Вот у Жени случилась история. Она на уроке сломала два карандаша. Не потому, что хулиганка. Она не понимала задания, не могла объяснить это по-немецки, разозлилась от собственного бессилия — и сломала карандаши. Что сделали бы в моей советской школе? Наорали бы. Выгнали из класса. Заставили зайти снова. Ещё и родителей вызвали бы. А здесь учительница стала разбираться, почему ребёнок так поступает. Мы обсудили ситуацию, и Жене дали две карточки: «Я не понимаю» и «Помогите мне». То есть ребёнок получил возможность сообщить, что у него проблема, даже если пока не умеет сказать об этом по-немецки. И знаете что? Она перестала ломать карандаши. Вот и всё! Проблема решилась. Без крика, без наказаний. Просто взрослые подумали, почему ребёнок так себя ведёт. Мне это очень дорого. И я считаю, что такой подход не только человечнее, но и эффективнее.

Учительница постоянно думает о том, как не травмировать ребёнка, как сохранить её желание учиться. Сейчас нам предложили временно отказаться от оценок по некоторым предметам, пока Женя осваивает язык. Не потому, что она неспособная, а потому, что нельзя оценивать математические способности ребёнка по тому, насколько хорошо он понял условие задачи на немецком.

По-русски она прекрасно считает. А на немецком пока может растеряться даже на самом простом задании. Школа работает по немецкой программе. В младших классах детей не так сильно нагружают, как нагружали нас. Основная учебная нагрузка начинается позже, в пятом, шестом, седьмом классе. Считается, что они всё наверстают. А сейчас, в первые два года, главное — не отбить охоту учиться. Не сделать так, чтобы ребёнок возненавидел школу и немецкий язык. Потому что, если ребёнку интересно, он потом всё выучит. А если эту страсть к познанию убить, никакие пятёрки уже не помогут.

— А с русским языком как обстоят дела?

— Русский мы, конечно, сохраняем. И я вижу, насколько по-другому ребёнок занимается, когда всё понимает. Она смотрит по-русски уроки музыки, где рассказывают про композиторов, дают слушать произведения. И я вижу, с каким интересом она это делает. Её любимая книга сейчас — «Как устроен человек». Она сама пытается разбирать там слова, складывать буквы, читать по слогам. Когда не получается, просит меня почитать. Самостоятельно она пока читает простые книжки, например, «Котёнка Шмяка». Но тянется к сложным. Может подолгу разглядывать анатомическую энциклопедию и разбирать, что там написано. Мы уже прочитали «Детей капитана Гранта», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», Драгунского, муми-троллей, «Сказку о потерянном времени». Кучу всего прочитали. На «Сказке о потерянном времени» она ещё и в театре в Петербурге была.

Читали «Песнь о вещем Олеге», «Руслана и Людмилу» целиком. Она знает наизусть «Вересковый мёд», «Мистера Твистера».

— Как у неё складываются отношения с другими детьми?

— В Жене мне очень нравится одна черта: она удивительно постоянна в привязанностях. Есть дети, которые сегодня дружат с одним, завтра с другим, послезавтра уже с третьим, а вчерашнего друга забыли. У неё совсем не так. Ещё в самом первом садике она подружилась с Миланой, девочкой из центра Риги. И до сих пор её помнит, скучает, хочет видеть. Потом появились Лиза, Самира, Соня. Они уже ходят в разные школы и садики, а Женя продолжает со всеми дружить. Я вожу её к подружкам, устраиваю встречи после школы. Она не меняет друзей как перчатки. И мне это очень нравится. По-моему, замечательное качество.

— Я правильно понимаю, что вы агностик?

— Да, агностик.

— А как вы объясняете дочери происхождение мира?

— Мы с ней читаем научно-популярные книги. Про Большой взрыв, про устройство Вселенной, про молекулы, про эволюцию. Она знает всех динозавров. Может часами рассказывать, кто чем питался, кто когда жил и чем один отличается от другого. У нас много детских энциклопедий, научных книжек. Она слушает «Чевостика». Знает про происхождение человека, про обезьян, про кистепёрых рыб. И вот это, пожалуй, главное, что я хочу ей передать: страсть к познанию. Ту самую, которую во мне вытравила плохая школа и возродила хорошая. И очень надеюсь, что у моей дочки эту страсть никто не отнимет. И я не передавлю.

С мужем Игорем Евгеньевичем Малашенко (1954–2019), российским политологом и тележурналистом, одним из создателей НТВ.

(Фото из архива интервьюируемой)