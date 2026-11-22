Государственные ООО — данная форма является единственной для учреждений культуры — в 2026 году столкнулись с повсеместным падением доходов. В частности, для театра «Дайлес» оно составило 6%, для хора «Латвия» — 7,26%, для Латвийского национального симфонического оркестра — 4,23%.

Даже знаменитый Новый Рижский театр, где ставит свои нашумевшие спектакли Алвис Херманис, получил на 4,04% меньше, чем в 2025 году.

Единственным исключением является Валмиерский драматический театр, который повысил доходы на 9,8%. Может быть, последнее связано с недавним обновлением площадки (в театре действуют Большой, Круглый и Чёрный залы). А может, с относительным благосостоянием регионального центра Видземе.

В апреле–мае сего года не работала Латвийская национальная опера и балет — в историческом здании реализовывали проект по энергоэффективности. Затем пришла новая напасть — сокращение бюджетных перечислений на 170 тысяч евро.

А скоро и танцевать, и петь станет некому. «Многие работники, — отмечается в документе Минкульта, — выбрали или планируют в 2026 году отправиться на пенсию по выслуге лет, что, принимая во внимание Закон о труде и отработанное время, повысит… затраты на пособие по увольнению».

Ведущие драматические сцены Латвии — Национальный театр, «Дайлес» и Новый Рижский — в этом году также столкнулись с системным вызовом. Культурные учреждения оказались зажаты между урезанием госдотаций и объективным ростом затрат на персонал. Латвийский национальный театр в 2026 году недополучит из госбюджета более 203 тысяч евро, а Новый Рижский театр (НРТ) — 200 тысяч евро. В сочетании с законодательным повышением минимальной зарплаты, которое напрямую увеличивает расходы на технический и обслуживающий персонал, это автоматически ухудшает финансовые показатели.

НРТ демонстрирует парадоксальную ситуацию: спрос на постановки высок, и билетная выручка в 2026 году даже вырастет на 126 тысяч евро. Тем не менее общие доходы падают из-за урезания госдотации и отказа от непрофильной торговли, например продажи книг. В то же время зарплатный фонд вырос из-за возвращения руководителей из декретных отпусков, закрытия вакансии по обслуживанию здания на полный год и высоких рыночных гонораров приглашённых звёзд для масштабных премьер.

При этом в НРТ отмечают тревожный тренд: темпы продажи билетов замедляются из-за падения покупательной способности зрителей, поэтому бесконечно перекрывать дефицит бюджета за счёт кассовых сборов театр не сможет.