Латвийское общественное СМИ (LSM) планирует потратить до 41 999 евро на приобретение цветов и цветочных композиций.

Соответствующая информация опубликована на сайте Бюро по надзору за закупками, сообщает агентство LETA.

Закупка разделена на четыре части. Самую крупную сумму предполагается выделить на цветы и цветочные композиции в Риге — до 26 999 евро.

Еще по 5000 евро предусмотрено на приобретение цветов в трех латвийских городах — Даугавпилсе, Резекне и Лиепае.

В Даугавпилсе и Резекне уже работают региональные студии общественного СМИ, а в Лиепае такую студию планируется открыть в следующем году.

Поставщики цветов, заинтересованные в участии в конкурсе, могут подавать заявки до 3 декабря.

При этом сумма 41 999 евро является максимальной предусмотренной стоимостью закупки, а не уже произведенными расходами. Конкретные объемы закупаемых цветов и сроки поставок в опубликованном сообщении не уточняются.