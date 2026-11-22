Сегодня, 22 ноября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, на западе страны временами ожидаются прояснения, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во многих районах страны пройдут дожди и мокрый снег, местами на востоке ожидается также снег, в результате чего кое-где образуется небольшой снежный покров.

На отдельных участках дороги будут скользкими, а во время снегопада видимость временами ухудшится.

Будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер. На побережье, а с первой половины дня и во внутренних районах страны ветер сменится на северный и северо-восточный. В прибрежных районах ожидается порывистый ветер.

Температура воздуха повысится до +1…+6 градусов.