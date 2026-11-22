В понедельник, 23 ноября, в Латвии ожидаются дождь и мокрый снег, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник будет облачно, лишь местами на западе страны небо прояснится. Во многих районах временами пройдут дождь и мокрый снег, на востоке ожидается также снег. Там местами образуется снежный покров толщиной 1–2 сантиметра.

Из-за снега дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый ветер северных направлений. В отдельных районах образуется туман, который временами ухудшит видимость. Температура воздуха ночью понизится до −2…+3 градусов.

В Риге ночь будет облачной, временами ожидаются дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до 0…+1 градуса.

В начале новой рабочей недели сохранится преимущественно облачная погода. Практически во всех регионах страны в течение дня ожидаются осадки, главным образом мокрый снег и снег.

На побережье и в западных районах, где воздух будет теплее, преимущественно пройдут дожди и мокрый снег.

Днём температура воздуха не превысит +4 градусов.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в столице.