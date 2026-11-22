В Латвии 50% жителей предпочли бы получать более высокую зарплату уже сейчас, а не откладывать дополнительные средства на пенсию. Об этом агентству LETA сообщили в банке.

Если бы работодатель предложил выбор между увеличением ежемесячной зарплаты на 100 евро после уплаты налогов и перечислением такой же суммы на третий пенсионный уровень, 37% респондентов выбрали бы накопления на будущее, а 13% не смогли бы определиться.

Председатель правления CBL atklātais pensiju fonds Агнесе Звайгзните отмечает, что, хотя пенсионные вопросы важны, для большинства жителей Латвии повседневные потребности зачастую оказываются важнее будущих накоплений.

Особенно это характерно для молодых людей, которым до выхода на пенсию остаётся несколько десятилетий и финансовое положение в старости кажется чем-то очень далёким.

По словам Звайгзните, понимание важности долгосрочных накоплений существенно возрастает с возрастом.

Молодёжь выбирает деньги сейчас

Результаты опроса показывают заметные различия между возрастными группами.

Среди жителей в возрасте от 18 до 29 лет 63% предпочли бы получать дополнительные 100 евро к зарплате, а 27% выбрали бы взнос в пенсионные накопления.

В возрастной группе от 50 до 65 лет взнос работодателя в пенсионный фонд предпочли бы 40% опрошенных. Примерно столько же респондентов этого возраста выбрали бы увеличение зарплаты уже сейчас.

В Риге прибавку к зарплате выбирают чаще

Региональные данные показывают, что в Риге 59% опрошенных предпочли бы немедленную прибавку к зарплате, а 34% — взнос работодателя в пенсионные накопления. При этом лишь 7% не знают, какой из двух вариантов выбрали бы.

В Курземе и Видземе почти пятая часть респондентов не уверена, какому варианту отдать предпочтение. Повышенная доля неопределившихся наблюдается также в Латгалии.