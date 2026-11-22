«Прочитал на портале bb.lv, что в Даугавпилсе существует практика награждения горожан за выдающиеся заслуги в той сфере, в которой они работают. Причём денежные призы там солидные — некоторые суммы измеряются цифрами с тремя нулями.

Хотелось бы узнать: какие почётные звания есть в Риге, за что их присваивают и какие премии полагаются вместе с присвоением того или иного почётного звания? Читатель bb.lv»

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Антра ГАБРЕ:

— В Рижском самоуправлении также существует практика награждения людей, отличившихся в различных областях.

Награда «Рижанин года» присуждается за повышение узнаваемости Риги в Латвии и мире. Награда не предусматривает денежного приза или иного материального вознаграждения. Зато имя лауреата увековечивается на мемориальной доске в здании Ратуши рядом с залом заседаний.

(Среди «Рижан года» — бывший главный тренер хоккейной команды «Динамо» (Рига) Юлиус Шуплер, директор оперы Андрей Жагарс, маэстро Раймонд Паулс, боксёр Майрис Бриедис и другие. — bb.lv)

За добросовестный труд и профессионализм в области образования для сотрудников муниципальных образовательных учреждений также предусмотрены награды. Лауреаты получают призы Zelta pildspalva («Золотое перо»), Baltā rota («Белое украшение») — серебряные значки с символом солнца, почётную грамоту и денежную премию. Размер денежных премий на соответствующий год определяет Рижское самоуправление.

(В 2022 году премия составляла 600 евро. — bb.lv)

Награда Baltais zvirbulis («Белый воробей») ежегодно присуждается самоуправлением за вклад в обеспечение культурного процесса в столице. Лауреаты получают приз и денежную премию.

(625 евро до уплаты налогов. — bb.lv)

Департамент благосостояния Рижского самоуправления ежегодно награждает сотрудников социальной и медицинской сферы. Лауреаты получают призы, созданные Ливанским центром стекла и ремёсел, а также благодарственные грамоты.

Денежные премии в данном случае не предусмотрены.

Самоуправление также присуждает денежные премии спортсменам за выдающиеся международные достижения.

(В этом году спортсменам выделили в общей сложности 110 тысяч евро. Премии назначены за 22 спортивных достижения в различных дисциплинах, в том числе в паралёгкой атлетике, плавании, тхэквондо, шахматах, шашках, скейтбординге, пляжном волейболе, спортивных танцах и баскетболе 3×3. За каждое спортивное достижение предусмотрена премия в размере 5000 евро до уплаты налогов. — bb.lv)