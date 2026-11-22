Марис Балдониекс родился 24 мая 1955 года в Риге. Его собственная спортивная карьера началась еще в детстве.

Он выступал на позиции защитника, а в 1975–1977 годах играл в составе рижского «Динамо».

В разные годы Балдониекс также защищал цвета других хоккейных команд, включая «Латвияс Берзс». Он трижды становился чемпионом Латвии. После завершения активной игровой карьеры продолжил работать в хоккее уже в качестве тренера.

Балдониекс занимался подготовкой молодых хоккеистов, работал с юниорскими командами, а затем вошел в тренерский штаб национальной сборной. В 2001 году он был главным тренером сборной Латвии среди игроков до 18 лет.

Участвовал в подготовке сборной к Олимпийским играм

Особое место в профессиональной деятельности Балдониекса занимала работа с национальной сборной. Он участвовал в подготовке команды к крупнейшим международным соревнованиям, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Согласно материалам Латвийского олимпийского комитета, Балдониекс входил в состав делегации на зимних Олимпийских играх 2002 года в качестве тренера, в 2006 году — как представитель административного персонала, а на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере выполнял обязанности генерального менеджера сборной.

В должности генерального менеджера он отвечал за организационные вопросы, связанные с подготовкой команды, взаимодействием с хоккеистами и комплектованием состава.

Сегодня Латвийская федерация хоккея опубликовала сообщение о его смерти, выразив глубокие соболезнования семье, близким и всему хоккейному сообществу.

Причина смерти Мариса Балдониекса в официальном сообщении не уточняется.