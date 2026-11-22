К концу октября в очереди Национального реабилитационного центра «Вайвари» находились 4052 человека, что примерно на 35% больше, чем четырьмя месяцами ранее.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Центра технических вспомогательных средств Мадару Витолу, наибольшим спросом пользуются ортезы, изготовленные по индивидуальному заказу. Ежемесячно поступает в среднем 420 таких заявок.

На втором месте — ортопедическая обувь промышленного производства, на которую подают около 365 заявок в месяц. Далее следуют инвалидные коляски (143 заявки) и роллаторы — специальные ходунки на колесах (132 заявки). Кроме того, заметно вырос спрос на технические средства для поддержки дыхания.

Очереди снова увеличиваются

За первые десять месяцев 2026 года в центр поступили заявки на 18 343 технических вспомогательных средства, а выдано было 19 505. Таким образом, учреждению удалось частично сократить очередь, накопившуюся за предыдущие периоды.

Однако в последние месяцы число ожидающих вновь начало расти.

Если 30 июня в очереди находился 2991 человек, то к 31 октября их количество увеличилось до 4052. За четыре месяца прибавился 1061 человек.

При этом ситуация остается лучше, чем в предыдущие годы. В конце 2024 года помощи ожидали 6697 человек, а в конце 2025-го — 4173.

Общий спрос на технические вспомогательные средства в Латвии на протяжении последних трех лет остается относительно стабильным — около 21 тысячи единиц ежегодно.

Сколько приходится ждать?

По данным на конец сентября, сроки получения различных средств существенно различаются.

Индивидуально изготовленные ортезы, протезы, ортопедическую обувь и технические средства для поддержки дыхания обычно приходится ждать не более одного месяца. Это касается как обычного, так и срочного порядка предоставления.

Для оборудования промышленного производства сроки несколько больше:

в срочном порядке — от одного до двух месяцев;

в обычном порядке — от двух до четырех месяцев.

Самая сложная ситуация складывается с техническими средствами альтернативной коммуникации, оборудованием с электроприводом и другими устройствами, требующими индивидуальной настройки или углубленной оценки функциональных возможностей человека. Их получения приходится ждать более шести месяцев.