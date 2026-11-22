В Латвии предлагают обязать крупные сети общественного питания указывать калорийность блюд непосредственно в меню. Посетители смогут заранее узнать, сколько калорий содержится в заказанной еде, а также получить информацию о количестве белков, жиров и углеводов.

Сбор подписей за соответствующую инициативу начался на портале ManaBalss.lv.

Автор предложения Дмитрий Корешков призывает внести изменения в Закон о надзоре за оборотом продовольствия. Согласно его инициативе, крупные сети ресторанов и предприятий быстрого питания должны будут указывать энергетическую ценность стандартных блюд в килокалориях.

Информацию предлагается размещать в обычных меню, на электронных табло и в мобильных приложениях для заказа еды. Кроме того, по запросу клиента или через цифровое меню должна предоставляться информация о содержании белков, жиров и углеводов.

Кого коснутся новые требования?

Предполагается, что новые правила будут распространяться только на крупные сети общественного питания, имеющие в Латвии определенное количество заведений — например, более 15–20 филиалов.

Небольшие кафе, семейные рестораны и столовые с ежедневно меняющимся меню предлагается освободить от этих требований, чтобы не создавать дополнительную административную нагрузку на малый бизнес.

Автор инициативы отмечает, что все больше жителей Латвии регулярно питаются вне дома, однако зачастую не имеют представления о реальной калорийности заказанных блюд.

При этом на упаковках продуктов питания в магазинах информация об энергетической ценности и составе уже является обязательной в соответствии с требованиями Евросоюза.

Почему это предлагают сделать?

Корешков обращает внимание на тревожную статистику здоровья населения.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в 2022 году на сердечно-сосудистые заболевания приходилось 52% всех смертей в Латвии.

Кроме того, согласно данным за 2015–2022 годы, около 59% жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет имели избыточный вес или страдали ожирением.

По мнению автора инициативы, доступная информация о калорийности блюд поможет людям осознаннее подходить к питанию. Особенно полезной она может оказаться для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для тех, кто стремится снизить вес.

В других странах такие правила уже действуют

В качестве примера приводятся США, где сети общественного питания, насчитывающие не менее 20 заведений, обязаны указывать калорийность блюд.

В Англии аналогичные требования действуют с 2022 года для крупных предприятий общественного питания, в которых работают не менее 250 сотрудников.

Автор инициативы считает, что латвийским ресторанным сетям будет сравнительно несложно внедрить такую систему, поскольку рецептуры и размеры порций в большинстве крупных заведений уже стандартизированы.

Предполагается, что обязательное раскрытие калорийности не только поможет посетителям выбирать более подходящие блюда, но и побудит сами рестораны пересматривать рецепты, предлагая более сбалансированное питание.

Пока речь идет лишь об общественной инициативе. Для введения обязательных требований необходимо добиться поддержки предложения и внести соответствующие изменения в законодательство.